Прятал под шапкой: известный историк рассказал, какой была прическа у Богдана Хмельницкого

Мы привыкли представлять Богдана Хмельницкого в шапке, со строгим взглядом, пышными усами и булавой. Однако мало кто знает, какой была прическа выдающегося гетмана.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Какую прическу на самом деле имел Богдан Хмельницкий?

Алферов обратил внимание на малозаметную, но важную деталь на прижизненных портретах гетмана. Речь идет о гравюрах, созданных Вильгельмом Гондиусом в 1651 году. Именно они считаются единственными достоверными портретами Богдана Хмельницкого, сделанными еще при его жизни.

Богдан Хмельницкий / Гравюра Вильгельма Гондиуса

На всех этих изображениях гетман предстает в шапке. Однако из-под нее выглядывает характерная "закорючка". Именно она указывает на то, что у гетмана была стандартная для того времени прическа – бритая голова с челкой.

Именно эту прическу можно увидеть на многочисленных портретах 16 – 18 веков.

Как появился портрет Хмельницкого с ослиными ушами?

В 1651 году Вильгельм Гондиус создал гравюру с портретом Богдана Хмельницкого, разместив в правом верхнем углу герб Войска Запорожского и добавил подпись: "Богдан Хмельницкий Его Королевской милости Запорожский глава".

Впоследствии художник внес изменения в собственную работу. Вероятно, это могло быть сделано по заказу польских властей, которая пыталась дискредитировать гетмана-повстанца. Считается, что свою работу Гондиус доработал в начале лета 1651 года, накануне решающего события польско-казацкого противостояния - битвы под Берестечком.

Гондиус не создавал новую гравиру, а лишь скорректировал уже имеющуюся: удлинил уши Хмельницкого, а перья на его шапке сделал похожим на рожки.

Карикатурный образ Богдана Хмельницкого / Портрет Вильгельма Гондиуса

Кроме того, он стер буквы вокруг герба "Б – Х, Г – В, Е – К, М – За", которые расшифровывались как "Богдан Хмельницкий, гетман Войска Его Королевской Милости Запорожского". В результате в оборот пошел лишь искаженный образ гетмана.

