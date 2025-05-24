Об этом мало кто знает, но у Киева было еще одно название: его до сих пор не могут разгадать историки

В древнем трактате византийского императора Киев упоминается под странным, почти мистическим названием, которое больше не зафиксировано ни в одном другом источнике. Историки до сих пор ломают головы над его происхождением.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова.

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Какое было второе название Киева

Мало кто знает, но Киев имел еще одно, альтернативное название. Оно упоминается в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного "Об управлении империей", написанном примерно в 948 году.

Этот документ создавался не для широкой общественности, а как внутреннее политическое и дипломатическое пособие для наследников византийского престола.

Константин отмечает, что столицей Руси является город Киев, и второе название этой столицы – Самбатас,

– рассказал Алферов.

Константин VII Багрянородный / Фото Wikipedia

Историк отмечает, что в течение следующих поколений это название никто и нигде не встречал. Интересно то, что никто до сих пор не знает, что оно означает.

Ученые предлагают немало версий о происхождении этого названия. В частности, есть мнения, что это хазарское, скандинавское, готское, еврейское, балтийское, болгарское, тюркское или иранское названия.

К слову, Украина также могла другое название. Алферов рассказал, что в прошлом нередко можно встретить название нашего государства как Роксолания.