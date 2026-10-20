Киевское метро стало одним из лучших в мире: 5 фактов, которые вас удивят

Киевское метро вошло в список 18 лучших систем метрополитена мира по версии CNN Travel и опередило метро Чикаго, Нью-Дели и Гонконга. Но столичная подземка интересна не только своим местом в международном рейтинге – за ее станциями и туннелями скрываются истории, мимо которых легко проехать, даже если пользуешься метро каждый день.

Авторы рейтинга обращали внимание не только на инженерные решения, но и на роль метро в жизни горожан. По этому поводу 24 Канал собрал несколько необычных фактов о киевской подземке – от самой глубокой станции до особенностей ее строительства.

"Арсенальная" – одна из самых глубоких станций метро в мире

Станция "Арсенальная" расположена на глубине около 105,5 метра. Чтобы добраться до платформы, пассажирам нужно преодолеть два эскалаторных марша с промежуточным залом. Спуск занимает примерно пять минут.

Такую глубину объясняют особенностями рельефа правого берега Днепра и сложными геологическими условиями. Из-за этого станция стала одной из самых известных в киевском метро и привлекает внимание туристов.

Станция "Арсенальная" / УНН

Первые станции открыли еще в 1960 году

Киевский метрополитен начал работу 6 ноября 1960 года. Тогда открыли первый участок с пятью станциями: "Вокзальная", "Университет" ", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

С тех пор сеть значительно расширилась. Сейчас киевское метро насчитывает три линии и 52 станции, а его общая протяженность составляет около 70 километров.

Строители поздравляют машиниста с первым пробным рейсом, 1960 год / Телегеф

Метро проектировали также как укрытие

Киевскую подземку с самого начала проектировали с учетом возможности использовать ее в качестве укрытия. Во время полномасштабной войны это приобрело особое значение: станции стали местом, где люди укрываются от российских обстрелов. На эту особенность отдельно обратили внимание авторы рейтинга CNN Travel.

Поэтому киевский метрополитен выполняет не только транспортную функцию. В критические моменты он помогает защитить жизни жителей столицы.

Метро служит убежищем / REUTERS/Alina Smutko

На станции "Арсенальная" применили необычную технологию строительства

Во время строительства станции строители столкнулись со сложными грунтами и риском оползней. Одним из решений стало замораживание грунта: вокруг конструкции пробурили около 400 скважин, которые использовали для стабилизации земли.

Не менее необычно строили и вестибюль станции. Конструкцию весом около 3000 тонн возвели на поверхности, а затем постепенно опускали под землю. Этот процесс длился четыре месяца.

Станция "Днепр", отличающаяся своим расположением

Станция "Днепр", открытая вместе с первыми пятью станциями метро в 1960 году, имеет необычное для метро расположение – она расположена над землей, у склонов Днепра.

Из-за перепада рельефа перегон между "Арсенальной" и "Днепром" соединяет одну из самых глубоких станций метро с надземной. Это одна из самых заметных инженерных особенностей первого участка киевского метро.

Станция "Днепр" / wikipedia.org

Какое место занял Киев в рейтинге CNN?

В списке CNN Travel киевский метрополитен занял 14-е место среди 18 систем метро. Он опередил, в частности, метрополитены Чикаго, Нью-Дели, Гонконга и Будапешта.

Первое место занял Лондон, а в тройку лидеров также вошли Пекин и Копенгаген.

Авторы рейтинга оценивали не только масштабы сети и инженерные решения, но и значение метро для городской жизни. История киевского метро, его архитектура и роль укрытия делают его заметным даже на фоне гораздо более крупных метрополитенов мира.