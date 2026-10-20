Автори рейтингу звертали увагу не тільки на інженерні рішення, а й на роль метро в житті містян. З цієї нагоди 24 Канал зібрав кілька незвичайних фактів про київську підземку — від найглибшої станції до особливостей її будівництва.

"Арсенальна" – одна з найглибших станцій метро у світі

Станція "Арсенальна" розташована на глибині близько 105,5 метра. Щоб дістатися до платформи, пасажирам потрібно подолати два ескалаторні марші з проміжним залом. Спуск займає приблизно п'ять хвилин.

Таку глибину пояснюють особливості рельєфу правого берега Дніпра та складні геологічні умови. Через це станція стала однією з найвідоміших у київській підземці й привертає увагу туристів.

Станція "Арсенальна" / УНН

Перші станції відкрили ще у 1960 році

Київський метрополітен розпочав роботу 6 листопада 1960 року. Тоді відкрили першу ділянку з п'ятьма станціями: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро".

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Відтоді мережа суттєво розрослася. Нині київське метро має три лінії та 52 станції, а його загальна протяжність становить близько 70 кілометрів.

Будівельники вітають машиніста з першим пробним рейсом, 1960 рік / Tеlеgеfaf

Метро проєктували також як укриття

Київську підземку від початку проєктували з урахуванням можливості використовувати її як укриття. Під час повномасштабної війни це набуло особливого значення: станції стали місцем, де люди ховаються від російських обстрілів. На цю особливість окремо звернули увагу автори рейтингу CNN Travel.

Тож київський метрополітен виконує не лише транспортну функцію. У критичні моменти він допомагає захистити життя мешканців столиці.

Метро працює як укриття / REUTERS/Alina Smutko

На "Арсенальній" застосували незвичайну технологію будівництва

Під час спорудження станції будівельники зіткнулися зі складними ґрунтами та ризиком зсувів. Одним із рішень стало заморожування ґрунту: навколо конструкції пробурили близько 400 свердловин, які використовували для стабілізації землі.

Не менш незвично споруджували й вестибюль станції. Конструкцію вагою близько 3000 тонн звели на поверхні, а потім поступово опускали під землю. Цей процес тривав чотири місяці.

"Дніпро" станція, яка вирізняється розташуванням

Станція "Дніпро", яку відкрили разом із першими п'ятьма станціями метро у 1960 році, має незвичне для підземки розташування – вона розміщена над землею, біля схилів Дніпра.

Через перепад рельєфу перегін між "Арсенальною" та "Дніпром" поєднує одну з найглибших станцій метро з надземною. Це одна з найпомітніших інженерних особливостей першої ділянки київської підземки.

Станція "Дніпро" / wikipedia.org

Яке місце посів Київ у рейтингу CNN?

У списку CNN Travel київський метрополітен посів 14-те місце серед 18 систем метро. Він випередив, зокрема, підземки Чикаго, Нью-Делі, Гонконгу та Будапешта.

Першу позицію віддали Лондону, а до трійки лідерів також увійшли Пекін і Копенгаген.

Автори рейтингу оцінювали не лише масштаби мережі та інженерні рішення, а й значення метро для міського життя. Історія київської підземки, її архітектура та роль укриття роблять її помітною навіть на тлі значно більших метрополітенів світу.