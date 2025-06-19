"Иллюзия чистоты": Клопотенко объяснил, почему готовит без перчаток
- Евгений Клопотенко считает, что перчатки создают "иллюзию чистоты" и могут быть негигиеничными, если их использовать неправильно.
- Шеф-повар подчеркивает важность постоянно мыть руки, чтобы обеспечить гигиену во время приготовления пищи.
Часто под видео кулинаров, которые показывают процессы приготовления блюд, появляются вопросы о том, почему же готовят с голыми руками, а не в перчатках. Такие вопросы в частности задают и Евгению Клопотенко.
Шеф-повар решил объяснить, почему готовит без перчаток. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Евгения Клопотенко.
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Почему Клопотенко не использует перчатки
Евгений Клопотенко называет перчатки "иллюзией чистоты". Однако, по словам шеф-повара, достаточно надеть перчатку, почесать волосы, потом взяться нарезать помидор – и все, это больше не гигиенично.
Главная задача, главная идея и главное правило повара – чтобы руки были постоянно помыты и чистые,
– говорит Клопотенко.
Шеф-повар отмечает, что когда руки вымыты и чистые, то готовить можно и без перчаток.
Клопотенко рассказывает о том, почему готовит без перчаток: смотрите видео
Напомним, что недавно Евгений Клопотенко также рассказывал, почему в ресторане "100 лет назад вперед", соучредителем которого он является, запрещены лимоны и чем их заменили в приготовлении блюд.