Искусственный интеллект назвал 3 книги современных украинских авторов, которые стоит прочитать каждому
- ChatGPT рекомендует три книги современных украинских авторов: "Доця" Тамары Гориха Зерня, "За спиной" Гаськи Шиян, и "Кто ты такой?" Артема Чеха, которые стоит прочитать каждому.
- Эти книги охватывают темы войны, психологического состояния общества, и личного опыта военных, предлагая глубокое понимание современных событий в Украине.
Ежегодно в мире появляется много новых книг и ни один человек не может прочитать все, которые сейчас есть у человечества. Однако есть те, которые читать каждому советуют эксперты или даже искусственный интеллект.
Мы спросили у искусственного интеоекта ChatGPT какие бы книги современных украинских авторов он посоветовал бы прочитать каждому. Что ответил ИИ – рассказывает 24 Канал.
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Что советует прочитать ИИ
"Дочь" Тамара Ореха Зерня
Главная героиня романа – обычная женщина с Востока Украины, которая внезапно оказывается в самом эпицентре войны, которая началась в 2014 году. ИИ характеризует эту книгу как историю о рождении внутренней мощи.
По мнению ChatGPT эту книгу стоит прочитать каждому, потому что она является правдивой, глубоко эмоциональной и дает голос простым людям на войне.
"За спиной" Гаська Шиян
Еще одна книга о войне, но совсем с другого ракурса. Главная героиня – Марта из Львова. Ее мир переворачивается, когда ее парень получает повестку и отправляется на Донбасс. Эта книга о страхе, бегство, отчуждение, потерю и потребность взросления.
По словам ШИ, эта книга точно передает психологическое состояние украинского общества в период гибридной войны, которая длилась с 2014 до 2022 года.
"Кто ты такой?" Артем Чех
Эта книга является рефлексией на службу в армии. Как отмечает ШИ, Чех пишет откровенно и без пафоса, но с большой человечностью. Книга раскрывает и реальный фронт, и внутренний – изменения в человеке, который становится солдатом.
ChatGPT отмечает, что эта книга поможет лучше понимать военных – их опыт и их переживания.
"Кто ты такой?" / Фото Yakaboo
В то же время сейчас среди украинских книголюбов настоящий ажиотаж вызвала книга "Ониксовая буря" Ребекки Яррос, которая в украинском переводе появилась 22 мая.