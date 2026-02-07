Сколько чашек кофе в день улучшают настроение: интересный факт для кофеманов

Кофеин способен улучшить настроение и концентрацию, поэтому большинство кофеманов не представляют себе утро без чашки ароматного кофе. Он стимулирует в мозге выработку дофамина, поэтому это делает нас более энергичными и внимательными.

Улучшение настроения особенно заметно утром после сна, пишет The New York Times. Психологи утверждают, что кофеин улучшает настроение даже тогда, когда человек в состоянии дефицита – уставший или невыспавшийся.

Сколько чашек кофе стоит пить в день?

Кофеманы уже могут утверждать, что где бы ни началось их утро – без кофе оно не обходится. Это объясняется тем, что мороз привыкает к кофе, а утренняя чашка – не что иное, как возвращение к норме.



Кофе утром улучшает настроение / Фото Freepik

Эксперты говорят, что лучшим вариантом считаются 1 – 2 чашки кофе в день. Один утренний кофе может не дать желаемого эффекта, а вот больше чашек кофе в течение дня уже могут спровоцировать тревожность, повышенную нервозность и проблемы со сном.

Специалисты не советуют употреблять кофе перед сном. В первый час могут возникнуть силы и желание что-то делать, но есть существенный минус. Часто кофеин перед сном блокирует спокойный сон, поэтому кофе может только навредить.

Если же люди, которые не пьют кофе совсем – чувствуют себя хорошо, то даже одна чашка кофе им для улучшения настроения не нужна. Настоящее удовольствие от ароматного напитка получают кофеманы, которые обожают напиток в любых вариантах – от эспрессо до латте.

Что интересно, кофе когда-то был запрещенным. Nescafe пишет, что кофе не всегда так любили, как в наше время. В XVIII веке правительства пытались запретить этот напиток, поскольку считалось, что он стимулирует радикальное мышление. Кофе был запрещен в Швеции на некоторое время в 1746 году, как и все, что с ним связано, включая чашки и блюдца.

