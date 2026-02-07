Скільки чашок кави в день покращують настрій: цікавий факт для кавоманів
- Експерти рекомендують пити 1-2 чашки кави на день, щоб покращити настрій без шкоди для сну.
- В XVIII столітті кава була заборонена в деяких країнах, таких як Швеція, через побоювання стимулювання радикального мислення.
Кофеїн здатен покращити настрій та концентрацію, тому більшість кавоманів не уявляють собі ранку без чашки ароматної кави. Він стимулює у мозку вироблення дофаміну, тому це робить нас енергійнішими та уважнішими.
Покращення настрою є особливо помітним вранці після сну, пише The New York Times. Психологи стверджують, що кофеїн покращує настрій навіть тоді, коли людина в стані дефіциту – втомлена чи невиспана.
Читайте також Як кава змінює смак випічки: 3 улюблені прийоми пекарів, які покращують десерти
Скільки чашок кави варто пити в день?
Кавомани вже можуть стверджувати, що де б не почався їхній ранок – без кави він не обходиться. Це пояснюється тим, що мороз звикає до кави, а ранкова чашка – не що інше, як повернення до норми.
Кава вранці покращує настрій / Фото Freepik
Експерти кажуть, що найкращим варіантом вважаються 1 – 2 чашки кави на день. Одна ранкова кава може не дати бажаного ефекту, а от більше чашок кави впродовж дня вже можуть спровокувати тривожність, підвищену нервозність та проблеми зі сном.
Фахівці не радять вживати каву перед сном. У першу годину можуть виникнути сили й бажання щось робити, але є суттєвий мінус. Часто кофеїн перед сном блокує спокійний сон, тому кава може лише нашкодити.
Якщо ж люди, які не п’ють кави зовсім – почувають себе добре, то навіть одна чашка кави їм для покращення настрою не потрібна. Справжнє задоволення від ароматного напою отримують кавомани, які обожнюють напій у будь-яких варіантах – від еспресо до лате.
Що цікаво, кава колись була забороненою. Nescafe пише, що каву не завжди так любили, як у наш час. У XVIII столітті уряди намагалися заборонити цей напій, оскільки вважалося, що він стимулює радикальне мислення. Кава була заборонена у Швеції на деякий час у 1746 році, як і все, що з ним пов'язано, включаючи чашки та блюдця.
Що ще варто прочитати?
Приготування кави в турці вимагає дотримання ряду нюансів, таких як вибір зерен, помел, температура води та використання турки.
Експерти радять дотримуватися "золотої пропорції" кави, яка становить співвідношення від 1:15 до 1:20 меленої кави до води для збалансованого смаку.
Часті питання
Чому покращення настрою особливо помітне вранці після сну?
Покращення настрою вранці після сну пов'язане з тим, що кофеїн покращує настрій навіть тоді, коли людина в стані дефіциту — втомлена чи невиспана.
Скільки чашок кави варто вживати на день?
Експерти рекомендують вживати 1 — 2 чашки кави на день. Більша кількість може спровокувати тривожність, підвищену нервозність та проблеми зі сном.
Чому кава була заборонена у XVIII столітті?
У XVIII столітті уряди намагалися заборонити каву, оскільки вважалося, що вона стимулює радикальне мислення. Наприклад, у Швеції каву було заборонено у 1746 році разом зі всіма пов'язаними речами, включаючи чашки та блюдця.