Покращення настрою є особливо помітним вранці після сну, пише The New York Times. Психологи стверджують, що кофеїн покращує настрій навіть тоді, коли людина в стані дефіциту – втомлена чи невиспана.

Скільки чашок кави варто пити в день?

Кавомани вже можуть стверджувати, що де б не почався їхній ранок – без кави він не обходиться. Це пояснюється тим, що мороз звикає до кави, а ранкова чашка – не що інше, як повернення до норми.



Кава вранці покращує настрій / Фото Freepik

Експерти кажуть, що найкращим варіантом вважаються 1 – 2 чашки кави на день. Одна ранкова кава може не дати бажаного ефекту, а от більше чашок кави впродовж дня вже можуть спровокувати тривожність, підвищену нервозність та проблеми зі сном.

Фахівці не радять вживати каву перед сном. У першу годину можуть виникнути сили й бажання щось робити, але є суттєвий мінус. Часто кофеїн перед сном блокує спокійний сон, тому кава може лише нашкодити.

Якщо ж люди, які не п’ють кави зовсім – почувають себе добре, то навіть одна чашка кави їм для покращення настрою не потрібна. Справжнє задоволення від ароматного напою отримують кавомани, які обожнюють напій у будь-яких варіантах – від еспресо до лате.

Що цікаво, кава колись була забороненою. Nescafe пише, що каву не завжди так любили, як у наш час. У XVIII столітті уряди намагалися заборонити цей напій, оскільки вважалося, що він стимулює радикальне мислення. Кава була заборонена у Швеції на деякий час у 1746 році, як і все, що з ним пов'язано, включаючи чашки та блюдця.

