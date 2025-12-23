Дух Рождества на небосклоне: где в Украине быстрее всего увидят первую звезду на Сочельник

Совсем скоро в Украине наступит Сочельник и Рождество и символом этого праздника является первая звезда, которая появляется на небосклоне. Стало известно, где в Украине ее увидят первыми.

24 декабря 2025 года первой звездой, которую увидят в Украине, станет Капелла из созвездия Возничего. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Universe.

Где эта звезда взойдет первой?

На востоке Украины Капелла появится в 16:08. Это произойдет на небе в Луганской области. И наоборот, позже всего она взойдет на Закарпатье в 17:16.

В Киеве ее увидят в 16:36. В других регионах ее также можно будет увидеть. Это можно сделать довольно просто, ведь она будет видимой.

Итак, для того, чтобы увидеть Капеллу надо:

стать лицом на северо-восток после захода Солнца;

найти яркую желтую звезду, которая стоит высоко над горизонтом и не мерцает;

при ясной погоде ее можно увидеть даже с территории крупных городов.

Первая звезда, которая восходит на Сочельник является символической, ведь именно она указывала путь путникам.



Где и когда можно увидеть первую звезду на Сочельник / Фото Universe

Что известно о звезде Капелла?

Капелла или Альхая – это самая яркая звезда созвездия Возничего. У Википедии говорится, что она шестая по яркости на ночном небе и третья по яркости в северном полушарии. Капелла расположена на расстоянии 43,5 светового года от Солнца.

