Солома, смола, уголь, сера: как кардиналы делают белый и черный дым над Сикстинской капеллой

В мае 2025 года в Ватикане будут избирать 267-го Папу Римского. Конклав, на котором выбирают нового понтифика, вызывает интерес у всего мира своей таинственностью.

Выборы Папы среди кардиналов происходят в изоляции от внешнего мира и единственная связь с верующими – дымоход. Именно дым является объявлением о том, избран ли новый понтифик. С помощью чего кардиналы меняют цвет дыма – рассказывает 24 Канал.

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Как появляется дым над Сикстинской капеллой

В Сикстинской капелле, где кардиналы находятся в полной изоляции от внешнего мира во время конклава. Ежедневно происходит не менее 2 туров голосования и так будет продолжаться до тех пор, пока один кандидат не соберет две трети +1 голос кардиналов. Бенедикта XVI избрали за 4 тура, а Франциска – за 5.

Когда после проведенного тура голосования ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, из дымохода капеллы идет черный дым. А когда все же Папа избран – белый.

Белый дым в 2013 году после избрания Франциска: смотрите видео

В обоих случаях кардиналы сжигают бюллетени, которые были использованы во время голосования. Если тур был без победителя, то раньше в бюллетени добавляли уголь или даже смолу. Если Папа избран – к бумагам добавляли сырую солому.

С 2005 года для этого используют специальные вещества. Для черного дыма – смесь перхлората калия, антрацена и серы, а для белого – бертолетовую соль, лактозу и канифоль.