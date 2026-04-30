Часто можно встретить утверждение, что Гитлер якобы ненавидел красную помаду и даже запрещал ее использование в Германии. Однако исторические данные по этому поводу противоречивы. В нашей статье разбираемся, что действительно известно, а что является более поздними интерпретациями.

Красная помада часто описывается как один из самых ярких символов женского сопротивления 20 века. Она переходила между различными значениями: от "неприличного" аксессуара до знака политической силы, а во время Второй мировой войны даже стала частью военной пропаганды союзников. В то же время некоторые популярные истории о "войне красной помады против Гитлера" могут быть значительно упрощенными или даже мифологизированными. Со ссылкой на Babel и Diari ARA рассказываем самые интересные детали об этой истории.

Смотрите также Сталин изменил название старейшего города Украины: историк раскрыл, для чего это сделали

Как красная помада стала предметом протеста?

В начале 20 века косметика в западном обществе часто ассоциировалась с "легкомыслием". Но движение суфражисток изменило эту оптику. В 1912 году во время марша за избирательные права женщин в Нью-Йорке участницам раздавали красную помаду.

Это инициатива, которую связывают с предпринимательницей и основательницей косметического бренда Элизабет Арден. Историки моды и культуры часто трактуют этот момент как символический старт "красных губ как политического жеста", хотя детали этого эпизода иногда различаются в источниках.

Почему во время войны тема о помаде была на слуху?

Во время Первой и Второй мировых войн женщины массово выходили на работу в "мужские" сферы: фабрики, транспорт, военную инфраструктуру. В Британии и США государство даже не запрещало косметику во время дефицита. Макияж рассматривался как элемент поддержания морального духа.

Премьер-министр Уинстон Черчилль, по популярным историческим описаниям, поддерживал идею, что женщины должны выглядеть ухоженно даже во время войны – это было, как символ стойкости тыла.

Правда ли, что Гитлер "ненавидел красную помаду"?

Вот здесь важное уточнение. Популярная современная версия (которую можно часто увидеть в медиа и соцсетях) утверждает, что Адольф Гитлер якобы особо не любил красную помаду, а союзники превратили ее в символ сопротивления.

Но, как отмечает контент-креатор и автор Substack Татьяна Гартен, прямых исторических доказательств личной "ненависти" Гитлера к красной помаде нет. Она подчеркивает, что многие популярные материалы ссылаются друг на друга без первоисточников.

Я не нашла никаких первичных или надежных вторичных источников, которые бы подтверждали личное мнение Гитлера о красной помаде,

– пишет Татьяна.

Что мы знаем точно об идеологии нацистов?

Исторически подтверждено, что нацистская пропаганда продвигала образ "естественной" женщины: без яркого макияжа и ориентированной на материнство и семью. В этом контексте косметика могла восприниматься как нежелательный элемент "декадентской культуры". Но это скорее идеологические установки, чем полный запрет или личная одержимость Гитлера темой макияжа.

Смотрите также "Достаточно просто позвонить": Чарльз III сделал Трампу подарок с глубоким смыслом

Действительно ли косметику в Германии запрещали?

Нет. Даже в нацистский период: косметика продолжала продаваться существовали государственные рекомендации по "правильному" макияжу женщин учили, как выглядеть "ухоженно, но скромно". То есть речь шла не о полном запрете, а о контроле эстетики.

Почему союзники сделали из помады символ сопротивления?

Во время войны в Британии и США существовали пропагандистские кампании, где косметику подавали как часть "морального фронта". В популярной исторической интерпретации красная помада стала символом внутренней силы женской автономии сопротивления нацистской идеологии. Но это скорее успешная пропагандистская конструкция союзников, чем документально подтвержденная "война Гитлера против помады".

Эдит Ева Эгер – американский психолог и писательница венгерского происхождения, которая стала одной из самых известных исследовательниц психологической травмы в мире. Эгер построила успешную карьеру клинического психолога, работала в Калифорнии и преподавала в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Она является автором бестселлеров и членом профессиональных психологических ассоциаций.

Самые известные книги Эдит Эгер – это "Выбор" и "Дар". Они стали международными бестселлерами и принесли ей мировое признание как психологу и автору. Обе книги стали основой ее мирового влияния как одной из самых известных голосов в теме психологической устойчивости и восстановления после травмы.