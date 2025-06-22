Вы слышали его сотни раз: какой звук является самым известным в истории кино

Один из самых известных звуков в истории кино – "Крик Вильгельма". Он появился еще в 1951 году, но популярным он смог стать только через несколько десятков лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @dystreit в TikTok.

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Что известно о самом известном звуке в кино

"Крик Вильгельма" – самый известный звук в истории кино, который звучит уже более 70 лет в таких культовых лентах, как "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Властелин колец", "История игрушек", "Бэтмен" и сотнях других.

Подборка фильмов, в которых использовали "Крик Вильгельма": смотрите видео

Этот узнаваемый крик впервые появился в 1951 году в фильме "Далекие барабаны". Его записал актер Шеп Вулли, который тогда даже не догадывался, что его голос станет легендой кино. Сам фильм не стал хитом, а звук остался незаметным.

"Крик Вильгельма" в фильме "Далекие барабаны": смотрите видео

Однако уже в 1953 году звук получил свое название "Крик Вильгельма", когда в фильме "Атака на Фезер Ривер" персонажа, по имени Вильгельм ранили стрелой и он начал кричать от боли.

"Крик Вильгельма" использовали в фильме "Атака на Фазер Ривер": смотрите видео

Настоящий взлет "Крика Вильгельма" начался в 1970-х, когда звуковой дизайнер Бен Берт, работая над "Звездными войнами", решил использовать его в нескольких сценах.

С тех пор звук стал внутренней шуткой среди звукооператоров и его начали активно использовать в киноиндустрии.

На сегодня этот крик можно услышать более чем в 400 фильмах.

К слову, ранее мы рассказывали о том, какой иностранный фильм впервые был дублирован на украинский язык. Интересно, что он сразу оказался успешнее русскоязычной версии.