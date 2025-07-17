Был у власти 64 года: кто дольше всех в истории правил Украиной
- Один из украинских правителей находился у власти аж 64 года.
- Он начал править еще в раннем детстве.
Один из правителей украинских земель удерживал власть на протяжении 64 лет. Удивительно, но его правление началось еще в детстве.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.
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Кто дольше всех в истории Украины находился у власти?
Алферов назвал трех украинских правителей, которые дольше всех удерживали власть. Третье место занял гетман Иван Мазепа. Он возглавлял Гетманщину в течение 22 лет, с 1687 по 1709 год.
Иван Мазепа / Портрет-гравюра
На втором месте – князь Владимир Великий. Его официальное правление в Киеве продолжалось с 979 до 1015 года, то есть 36 лет. Однако в целом, если учитывать княжение в других регионах, он находился в статусе правителя около 45 лет.
Владимир Великий / Фото Wikipedia
Абсолютным рекордсменом стал Ярослав Мудрый – сын Владимира. Он правил Киевом с 1015 по 1054 год (с перерывами), то есть 37 лет. А если учитывать весь период его княжения на разных престолах, то у власти он находился аж 64 года.
Ярослав Мудрый / Картина Артура Орленова