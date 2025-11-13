Восемь годовых бюджетов страны: какой была одна из крупнейших взяток в мире

Коррупция – не новое явление, которое, к сожалению, довольно распространено в мире. Взятки, которые вошли в историю, действительно поражают своим размером.

Например, один из политических деятелей набрал столько взяток, что их стоимость равна восьми бюджетам страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на loyer.

Кем был известный коррупционер?

Один из крупнейших коррупционеров в истории – китайский политический деятель Нюхуру Хэшень. Детали его происхождения точно неизвестны, однако он, вероятно, имел покровителей, хотя рано потерял отца. Ему удалось попасть в привилегированную школу для маньчжурских детей и закончил ее с отличием.



Хэшэнь – известный коррупционер / Фото из архива

В 1772 году Хэшэнь был назначен в престижную императорскую гвардию. Это стало значительным переломным моментом в его карьере. Всего за год после зачисления на службу он дослужился до заместителя министра налогов и возглавил Департамент императорского двора.

В какой-то момент своей карьеры Хэшень занимал более 20 важнейших государственных должностей. Вероятно, на каждой из них он брал взятки, ведь список его имущества впечатляет.

Итак, он имел: 3 000 комнат в имениях; более трех тонн золота (сколько серебра – точно неизвестно); 1 500 000 медных монет, 1 200 кусков нефрита, 230 жемчужных нитей, 10 крупных рубинов, 40 крупных сапфиров. Это равняется восьми годовым бюджетам страны.

