Изгнание, преследование и борьба: кем была Клара Цеткин, которая многим ассоциируется с 8 марта
- Клара Цеткин была ведущей немецкой социалисткой, журналисткой, педагогом и историком, которая боролась за права женщин и объединение рабочих против капитализма.
- Ее политическая карьера включала избрание в парламент, участие в международных социалистических форумах, и она оставалась преданной своим идеям, несмотря на личные потери и изгнания.
Клара Цеткин – это женщина, которая посвятила жизнь борьбе за права женщин и социальную справедливость. Она была организатором и активисткой, активно действовала за равенство в мире, где женщины часто оставались без голоса.
Мало кто сегодня помнит Клару Цеткин, но она была одной из ведущих немецких социалисток в начале 20 века и настоящим борцом за права женщин, рассказывает Jacobin. Родилась в 1857 году в Саксонии и несколько лет провела в изгнании в Париже из-за антисоциалистических законов.
Какова была ее деятельность?
В течение жизни Цеткин была журналисткой, педагогом, историком и редактором важных марксистских изданий. Она возглавляла движение социалистических женщин, выступала за объединение работниц и рабочих в борьбе против капитализма и создала независимое женское движение, которое противостояло буржуазным организациям для женщин.
Клара Цеткин / фото Digital Narratives
Как началась политическая карьера?
Цеткин избиралась в немецкий парламент, участвовала в международных социалистических форумах и боролась против войны и несправедливости. В ее время популярность была большой, но после Второй мировой войны ее идеи частично забыли на Западе из-за близости к большевизму. В Восточной Германии ее помнили и изображали на марках, банкнотах и медалях.
С какими сложностями пришлось бороться Кларе Цеткин?
Сложное детство и ранние испытания Клара Цеткин имела еще с детства. После вступления в Социал-демократическую партию в 1870-х годах она оказалась под угрозой преследований и была вынуждена уйти в изгнание на десять лет, пишет Counterfire.
Во время этого изгнания умер ее муж, оставив Цеткин одну с двумя маленькими детьми. Несмотря на личные потери и опасность, она продолжала бороться за социальные идеи и права женщин.
Как Клара Цеткин повлияла на современную жизнь женщин?
Сегодня заслуги Цеткин часто искажают или относят к феминистическому движению, забывая о классовой идеологии и революционных целях. Она показала, что борьба за права женщин невозможна без изменения социальной и экономической системы. Формальное равенство не гарантирует настоящей свободы, а принципиальная позиция в борьбе за справедливость делает ее наследие актуальным и сегодня.
Большинство людей сегодня воспринимают 8 Марта, как просто день поздравлений для женщин и подарков. Однако на самом деле этот день имеет более глубокое историческое значение: он возник, как день борьбы женщин за равные права, социальную справедливость и рабочие свободы.
