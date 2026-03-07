Мало хто сьогодні пам'ятає Клару Цеткін, але вона була однією з провідних німецьких соціалісток на початку 20 століття і справжньою борчинею за права жінок, розповідає Jacobin. Народилася в 1857 році в Саксонії і кілька років провела у вигнанні в Парижі через антисоціалістичні закони.

Дивіться також Сафарі на вагітних жінок і дітей: як багатії платили гроші, щоб стріляти по цивільних на вулицях Сараєва

Яка була її діяльність?

Протягом життя Цеткін була журналісткою, педагогинею, історикинею та редакторкою важливих марксистських видань. Вона очолювала рух соціалістичних жінок, виступала за об'єднання робітниць та робітників у боротьбі проти капіталізму та створила незалежний жіночий рух, який протистояв буржуазним організаціям для жінок.



Клара Цеткін / фото Digital Narratives

Як почалась політична кар'єра?

Цеткін обиралася до німецького парламенту, брала участь у міжнародних соціалістичних форумах і боролася проти війни та несправедливості. У її час популярність була великою, але після Другої світової війни її ідеї частково забули на Заході через близькість до більшовизму. У Східній Німеччині її пам'ятали та зображували на марках, банкнотах і медалях.

Дивіться також Урок для Трампа від португальців: як 500 вояків з гарматами змусили Іран здатися без бою

З якими складнощами довелося боротися Кларі Цеткін?

Складне дитинство та ранні випробування Клара Цеткін мала ще змалку. Після вступу до Соціал-демократичної партії в 1870-х роках вона опинилася під загрозою переслідувань і була змушена піти у вигнання на десять років, пише Counterfire.

Під час цього вигнання помер її чоловік, залишивши Цеткін саму з двома маленькими дітьми. Незважаючи на особисті втрати та небезпеку, вона продовжувала боротися за соціальні ідеї та права жінок.

Як Клара Цеткін вплинула на сучасне життя жінок?

Сьогодні заслуги Цеткін часто спотворюють або відносять до феміністичного руху, забуваючи про класову ідеологію та революційні цілі. Вона показала, що боротьба за права жінок неможливе без зміни соціальної та економічної системи. Формальна рівність не гарантує справжньої свободи, а принципова позиція у боротьбі за справедливість робить її спадщину актуальною і сьогодні.

Більшість людей сьогодні сприймають 8 Березня, як просто день привітань для жінок і подарунків. Проте насправді цей день має глибше історичне значення: він виник, як день боротьби жінок за рівні права, соціальну справедливість і робітничі свободи.

Які ще новини цікаво буде прочитати?