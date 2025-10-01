Казаки были известны своей дисциплиной, упорством и смелыми военными операциями. Больше интересного об украинских воинах рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Портал Вета".

Читайте также Почему Покрову считают покровительницей украинских защитников и защитниц

Рыцарский статус

Речь Посполитая предоставляла рыцарские права реестровым казакам. Другая часть казачества также считала, что заслуживает это право, поэтому активно боролась за признание.

Польский двор заигрывал с казаками во времена опасности и противостояния с турками и татарами и привлекал к службе во двор. Однако в мирные времена отношение менялось на игнорирование или даже репрессии.

Слава о казаках гремела на всю Европу / Фото Discover

Святое гостеприимство

Казаки были очень гостеприимным народом и всегда принимали путешествующих, как своих родственников. На стол подавали все самое лучшее, также подавали гостю рюмку.

Открыть дверь путешественнику и дать ему отдохнуть было чуть ли не святым долгом. Неудивительно, что за украинцами закрепилась слава гостеприимного народа.

Выборы

На Сечи царила демократия, все важные решения принимались совместно путем голосования. Поэтому самоорганизация к демократии – в нашей глубинной культуре.

Кстати, именно на Покрову казаки выбирали нового кошевого атамана. Многие народы и сейчас могли бы поучиться у казаков сменности власти.

Угрозы всегда смешили казаков, даже если это был турецкий султан / Фото Discover

Усы как оберег

На исторических картинах казаков часто можно увидеть с пышными усами. Однако оказывается, что их считали не только символом мужества.

По верованиям казаков, усы имели магическую силу и служили оберегом в бою, рассказывает портал Ukraine World.

Меткие стрелки

Казаки прекрасно орудовали саблями, но во время расцвета казачества уже существовало огнестрельное оружие. И именно удачная тактика его применения и меткость казацких воинов обеспечивала им победы в боях.

Поэтому когда в историческом кино встретите кадр, где полуобнаженные казаки с саблей в руках неистово мчатся прямо на дула мушкетов, то знайте, что с реальностью это не имело ничего общего.

Были ли в Украине воины-женщины?