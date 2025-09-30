Богородица считается покровительницей наших воинов издавна. Откуда происходит эта традиция – расскажет 24 Канал со ссылкой на АрмияInform.

Почему Богородица является покровительницей украинских военных?

Существует немало легенд о том, как Богородица своим покровом защищала людей или даже целые города. Одна из них повествует об осаде Константинополя войсками князя Аскольда. По преданию, жителям столицы Византии грозила смерть во время осады войск Руси, поэтому они начали молиться Богородице и та спасла их, укрыв своим омофором. Благодаря этому враги их перестали видеть и те спаслись.

И это не конец легенды. Говорят, что это событие так поразило князя Аскольда, что тот со своими дружинниками решил принять христианство.

Еще одна легенда говорит о нападении арабов на Константинополь. В храме в окрестностях царской столицы начали молиться Богородице и двум из верующих было видение, где мать Иисуса снимает со своей головы блестящее покрывало и протягивает его тем, кто молился в храме. Это, как говорят, помогло Византии победить.

Очевидно, эти легенды были популярными во времена Руси, ведь в Софийском соборе в XI веке появилось изображение Оранты – будто оберега столицы.



Оранта в Софийском соборе / Фото Wikipedia

В особом почете Богородица была у запорожских казаков, которые считали ее своей заступницей и покровительницей. Покрова была одним из крупнейших праздников на Запорожской Сечи. Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, еще с тех времен Покрова ассоциируется с мужеством и военной победой.

Формирование первых военных подразделений Украинской Народной Республики, которые носили имена выдающихся гетманов и кошевых атаманов, фактически продолжило казацкую традицию. Соответственно – особое почитание Покрова.



Казацкая икона Покрова / Фото Wikipedia

И не случайно Украинская повстанческая армия была образована именно на праздник Покрова в 1942 году – это тоже продолжение особых казацких традиций. Как и то, что уже в независимой Украине именно в этот день принято чествовать всех борцов за украинскую свободу.

