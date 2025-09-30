Однако этого делать не стоит, ведь в УПА на самом деле было достаточно много женщин, которые имели там свою роль, функции и значение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

Кто из женщин был в УПА?

На самом деле в УПА было довольно много женщин. Они были врачами, связными или выполняли другую работу. Например, при Романе Шухевиче действовала целая женская группа связисток. Самой известной из них является Ольга Илькив. Она также была проводницей женской сети ОУН Львова. Женщина имела четкую гражданскую позицию и ни на шаг не отступала от нее и продолжала свою деятельность, несмотря на опасности.

Мария Гаврилов была медсестрой УПА. Она фактически присоединилась к ним после того, как вылечила раны своего брата. Женщина вспоминала, что всегда не хватало бинтов, а уколы они учились делать на своих руках. Лечить раненых в тех условиях, в которых они оказались, было очень сложно, однако они все равно продолжали, ведь жизнь – наивысшая ценность.



Женщины в движении сопротивления выполняли важные функции / Фото "Локальная история"

Член националистической организации "Солнце" Дарья Корчак также присоединилась к УПА. Она участвовала в создании листовок и их распространении. Часто также антисоветскую литературу распространяли женщины. Книги, листовки и газеты надо было прятать, поэтому для распространения нужно было большое мастерство, ведь за всеми пристально следили.

Мария Пастух, например, передавала тайные записки между военными. Фактически, женщина обеспечивала коммуникацию на самом высоком уровне, которая была нужна для координации действий.

Однако часто не первое имя, которое приходит на ум – Елена Телига. Она была незаурядной личностью, поэтессой и общественным деятелем. Кроме этого, ее считают одной из основоположниц феминизма, ведь в своей работе "Какими нас хотите" она четко показывает роль женщины. Она была членом УПА, была частью движения сопротивления. К сожалению, она и ее муж были расстреляны в Бабьем яру, говорится в Википедии.

