Похитил парусник из Черного моря: чего вы не знали об украинском железопузе из "Гарри Поттера"
- Украинский железопуз – это дракон из серии книг о Гарри Поттере, который охраняет магический банк Гринготс и имеет чешую, твердую, словно сталь.
- Северус Снейп любил Лили с детства, его патронус – лань, такой же как у нее, и он стремился преподавать защиту от темных искусств.
В серии книг о мальчике, который выжил фигурирует дракон, которого называли "украинским железопузом". Он был особенным и важным для истории.
Джоан Роулинг создала этого дракона и дала ему такое название не просто так. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Что известно об украинском железопузе?
В серии книг о Гарри Поттере это – дракон, который охраняет магический банк. Он ужасает своим видом и поражает размерами. В то же время он якобы имел чешую твердую, словно сталь.
Скульптура дракона в парке развлечений / Фото Википедия
К слову, такие драконы находятся под наблюдением Украинского колдовского совета. Их начали следить после того, как один из них якобы похитил в Черном море парусник, однако без людей. Сейчас этот эпизод возвращает нас к потоплению крейсера "Москва" в начале полномасштабной войны, однако Роулинг не могла знать об этом, когда писала историю.
Железопуза использовали для охраны банка Гринготс, однако обращались с ним жестоко и в последней части "золотое трио" освободило его.
Почему платформа имеет номер 9 и 3/4?
Платформа 9 и 3/4 в "Гарри Поттере" имеет номер из-за третьей четверти, через которую проходят герои. Пользователь в сети попытался объяснить, почему платформа имела номер именно 9 и 3/4. Он даже показал это иллюстративно, пишет Ruby the Cat.
На самом деле история о Гарри Поттере имеет много нюансов, однако Джоан Роулинг, автор, продумала все до мелочей, поэтому там не было случайных решений. Именно так и с номером платформы: он имеет смысл и называется именно так потому, что герои проходят именно через третью четверть.
Что известно о Северусе Снейпе?
- Историю любви (или одержимости) Снейпа к Лили не прекращают обсуждать до сих пор. Он любил ее с детства и никогда не переставал. Именно Снейп произносит легендарное "Всегда", которое становится лучшим признанием в верности и любви даже после смерти Лили. Кроме этого, его патронус – лань – такой же, как был у его любимой.
- Северус Снейп не просто преподавал зельеварение, он был настоящим гением.
- Однако мы так же знаем, что он очень хотел изменить предмет и начать преподавать защиту от темных искусств. Он мог иметь на это специфические причины: именно эта должность была проклята, поэтому никто не задерживался там дольше, чем на год и Снейп долго не мог ее получить, потому что Дамблдор не хотел им рисковать.