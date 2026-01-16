Джоан Роулінг створила цього дракона та дала йому таку назву не просто так. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про українського залізопуза?

У серії книг про Гаррі Поттера це – дракон, який охороняє магічний банк. Він жахає своїм виглядом та вражає розмірами. Водночас він нібито мав луску тверду, немов сталь.



Скульптура дракона у парку розваг / Фото Вікіпедія

До слова, такі дракони перебувають під наглядом Української чаклунської ради. Їх почали пильнувати після того, як один із них нібито викрав у Чорному морі вітрильник, проте без людей. Зараз цей епізод повертає нас до потоплення крейсера "Москва" на початку повномасштабної війни, проте Роулінг не могла знати про це, коли писала історію.

Залізопуза використовували для охорони банку Грінготс, проте поводились із ним жорстоко і в останній частині "золоте тріо" звільнило його.

Чому платформа має номер 9 і 3/4?

Платформа 9 і 3/4 у "Гаррі Поттері" має номер через третю чверть, через яку проходять герої. Користувач у мережі спробував пояснити, чому платформа мала номер саме 9 і 3/4. Він навіть показав це ілюстративно, пише Ruby the Cat.

Насправді ж історія про Гаррі Поттера має багато нюансів, проте Джоан Роулінг, авторка, продумала все до дрібниць, тому там не було випадкових рішень. Саме так і з номером платформи: він має сенс та називається саме так тому, що герої проходять саме через третю чверть.

Що відомо про Северуса Снейпа?