Джоан Роулинг создала этого дракона и дала ему такое название не просто так. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Что известно об украинском железопузе?

В серии книг о Гарри Поттере это – дракон, который охраняет магический банк. Он ужасает своим видом и поражает размерами. В то же время он якобы имел чешую твердую, словно сталь.



Скульптура дракона в парке развлечений / Фото Википедия

К слову, такие драконы находятся под наблюдением Украинского колдовского совета. Их начали следить после того, как один из них якобы похитил в Черном море парусник, однако без людей. Сейчас этот эпизод возвращает нас к потоплению крейсера "Москва" в начале полномасштабной войны, однако Роулинг не могла знать об этом, когда писала историю.

Железопуза использовали для охраны банка Гринготс, однако обращались с ним жестоко и в последней части "золотое трио" освободило его.

Почему платформа имеет номер 9 и 3/4?

Платформа 9 и 3/4 в "Гарри Поттере" имеет номер из-за третьей четверти, через которую проходят герои. Пользователь в сети попытался объяснить, почему платформа имела номер именно 9 и 3/4. Он даже показал это иллюстративно, пишет Ruby the Cat.

На самом деле история о Гарри Поттере имеет много нюансов, однако Джоан Роулинг, автор, продумала все до мелочей, поэтому там не было случайных решений. Именно так и с номером платформы: он имеет смысл и называется именно так потому, что герои проходят именно через третью четверть.

Что известно о Северусе Снейпе?