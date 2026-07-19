Вы будете в шоке: определены 11 мировых пищевых трендов 2026 года

Пока одни продукты исчезают из-за дефицита, другие неожиданно возвращаются спустя сотни лет. В 2026 году рестораны, супермаркеты и социальные сети диктуют совершенно новые правила.

National Geographic рассказал об 11 главных пищевых трендах 2026 года, которые наравне с суперфудами уже завоевывают популярность в разных странах мира.

Гарум – соус, которому почти 2 тысячи лет

Одним из самых неожиданных трендов стал гарум – древнеримский соус, который готовят из ферментированной рыбы. Когда-то его использовали практически в каждом блюде, а теперь он возвращается в меню лучших ресторанов мира.

Современные повара экспериментируют еще смелее: гарум готовят не только из рыбы, но и из грибов, сыра или даже насекомых. Его добавляют вместо соевого соуса, соли или рыбного соуса, чтобы получить насыщенный вкус умами.

Соус гарум / инстаграм: @ericacrisgo

Говяжий жир снова стал модным

Еще недавно повара массово переходили на растительные масла, а теперь все больше ресторанов возвращаются к говяжьему жиру. Его используют для картофеля фри, мяса, соусов и даже сливочного масла.

Повара объясняют это просто: жир придает гораздо более глубокий вкус, а также позволяет почти полностью использовать тушу животного без лишних отходов.

Курица-гриль переживает второе рождение

Казалось бы, обычная курица-гриль уже никого не удивит. Однако именно она стала одним из главных гастрономических трендов года.

В Лондоне, Нью-Йорке и Париже открываются рестораны, где вся концепция построена вокруг запеченной курицы, а повара экспериментируют с различными маринадами, соусами и специями.

Ходзитя вытесняет матча

Из-за мирового дефицита матча все больше людей открывают для себя другой японский чай – ходзича. В отличие от матча, его обжаривают, поэтому он имеет карамельно-ореховый аромат, меньше кофеина и более мягкий вкус.

Именно поэтому кафе по всему миру все чаще предлагают ходзича-латте вместо традиционного матча-латте.

Жареный чай ходзича / TEAHOUSE

Гаитянская кухня выходит на мировую арену

Одним из самых неожиданных открытий 2026 года стала кухня Гаити. В TikTok все больше блогеров дегустируют традиционные блюда этой страны, а аналитики прогнозируют стремительный рост популярности острой овощной приправы пиклиз, риса с черными грибами и маринованной свинины гриот.

Больше клетчатки

Еще один глобальный тренд – продукты, богатые клетчаткой. В центре внимания оказались бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и овощи.

Производители начали активно добавлять клетчатку даже в макароны, батончики, хлеб и снеки.

"Сладко-острые" вкусы

Сочетание сладкого и острого, которое в соцсетях называют swicy, продолжает покорять мир. Острый мед добавляют в пиццу, бургеры, курицу и сыры.

Также набирают популярность чипсы с ананасом и хабанеро, снеки с кленовым сиропом и перцем чили и даже хлопья со вкусом острого меда.

Старые блюда возвращаются

После нескольких лет увлечения экзотикой люди все чаще возвращаются к знакомым вкусам. В ресторанах снова появляются креветочные коктейли, пастуший пирог, курица по-киевски, мясные рагу и другие классические блюда, которые многие помнят с детства.

Маринованные огурцы – новый вкус года

Любители солений могут радоваться: вкус маринованного огурца стал одним из самых популярных в мире. Его добавляют не только в чипсы, но и в коктейли, мороженое, газированные напитки, леденцы и даже десерты.

Хрустящие маринованные огурцы / pexels.com

Корейский стритфуд набирает обороты

Вслед за популярностью кимчи мир открыл для себя еще одно корейское блюдо – токпокки. Это рисовые палочки в остром и сладком соусе, которые уже стали хитом TikTok.

Популярности блюду также придали участники группы BTS, которые неоднократно рассказывали о своей любви к нему.

Токпокки, взорвавшие соцсети: смотреть видео

Крем-сыр с необычными вкусами

Последний тренд пришел из нью-йоркских бейгл-кафе. Обычный сливочный сыр теперь смешивают с укропом, хреном, жареным чесноком, васаби, корицей, коричневым сахаром или даже перцем халапеньо.

Такие сочетания все чаще появляются не только в кафе, но и на полках супермаркетов.