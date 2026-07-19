Вы будете в шоке: определены 11 мировых пищевых трендов 2026 года
Пока одни продукты исчезают из-за дефицита, другие неожиданно возвращаются спустя сотни лет. В 2026 году рестораны, супермаркеты и социальные сети диктуют совершенно новые правила.
National Geographic рассказал об 11 главных пищевых трендах 2026 года, которые наравне с суперфудами уже завоевывают популярность в разных странах мира.
Гарум – соус, которому почти 2 тысячи лет
Одним из самых неожиданных трендов стал гарум – древнеримский соус, который готовят из ферментированной рыбы. Когда-то его использовали практически в каждом блюде, а теперь он возвращается в меню лучших ресторанов мира.
Современные повара экспериментируют еще смелее: гарум готовят не только из рыбы, но и из грибов, сыра или даже насекомых. Его добавляют вместо соевого соуса, соли или рыбного соуса, чтобы получить насыщенный вкус умами.
Говяжий жир снова стал модным
Еще недавно повара массово переходили на растительные масла, а теперь все больше ресторанов возвращаются к говяжьему жиру. Его используют для картофеля фри, мяса, соусов и даже сливочного масла.
Повара объясняют это просто: жир придает гораздо более глубокий вкус, а также позволяет почти полностью использовать тушу животного без лишних отходов.
Курица-гриль переживает второе рождение
Казалось бы, обычная курица-гриль уже никого не удивит. Однако именно она стала одним из главных гастрономических трендов года.
В Лондоне, Нью-Йорке и Париже открываются рестораны, где вся концепция построена вокруг запеченной курицы, а повара экспериментируют с различными маринадами, соусами и специями.
Ходзитя вытесняет матча
Из-за мирового дефицита матча все больше людей открывают для себя другой японский чай – ходзича. В отличие от матча, его обжаривают, поэтому он имеет карамельно-ореховый аромат, меньше кофеина и более мягкий вкус.
Именно поэтому кафе по всему миру все чаще предлагают ходзича-латте вместо традиционного матча-латте.
Гаитянская кухня выходит на мировую арену
Одним из самых неожиданных открытий 2026 года стала кухня Гаити. В TikTok все больше блогеров дегустируют традиционные блюда этой страны, а аналитики прогнозируют стремительный рост популярности острой овощной приправы пиклиз, риса с черными грибами и маринованной свинины гриот.
Больше клетчатки
Еще один глобальный тренд – продукты, богатые клетчаткой. В центре внимания оказались бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и овощи.
Производители начали активно добавлять клетчатку даже в макароны, батончики, хлеб и снеки.
"Сладко-острые" вкусы
Сочетание сладкого и острого, которое в соцсетях называют swicy, продолжает покорять мир. Острый мед добавляют в пиццу, бургеры, курицу и сыры.
Также набирают популярность чипсы с ананасом и хабанеро, снеки с кленовым сиропом и перцем чили и даже хлопья со вкусом острого меда.
Старые блюда возвращаются
После нескольких лет увлечения экзотикой люди все чаще возвращаются к знакомым вкусам. В ресторанах снова появляются креветочные коктейли, пастуший пирог, курица по-киевски, мясные рагу и другие классические блюда, которые многие помнят с детства.
Маринованные огурцы – новый вкус года
Любители солений могут радоваться: вкус маринованного огурца стал одним из самых популярных в мире. Его добавляют не только в чипсы, но и в коктейли, мороженое, газированные напитки, леденцы и даже десерты.
Корейский стритфуд набирает обороты
Вслед за популярностью кимчи мир открыл для себя еще одно корейское блюдо – токпокки. Это рисовые палочки в остром и сладком соусе, которые уже стали хитом TikTok.
Популярности блюду также придали участники группы BTS, которые неоднократно рассказывали о своей любви к нему.
Токпокки, взорвавшие соцсети: смотреть видео
Крем-сыр с необычными вкусами
Последний тренд пришел из нью-йоркских бейгл-кафе. Обычный сливочный сыр теперь смешивают с укропом, хреном, жареным чесноком, васаби, корицей, коричневым сахаром или даже перцем халапеньо.
Такие сочетания все чаще появляются не только в кафе, но и на полках супермаркетов.