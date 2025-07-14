"Леон-киллер" мог быть без Натали Портман: что могло помешать актрисе сыграть в культовом фильме

Фильм "Леон-киллер" стал культовым в истории кинематографа. Одну из главных ролей там сыграла Натали Портман, однако мало кто знает, что ее родители были против этого.

На тот момент актрисе было всего 11 лет и эту роль ее родители считали слишком сложной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CutShotUa.

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Почему родители Портман были против?

Лента специфическая и родители Натали Портман считали, что ей рано сталкиваться с теми проблемами, которые поднимаются в фильме. Также не последнее место занимала нежелательная сексуализация, с которой молодой девушке пришлось бы столкнуться.

Однако сама актриса признавалась, что когда прочитала сценарий к фильму, то была настолько тронута, что поняла, что эта роль нужна ей.

Мои родители сказали: "Ты не будешь сниматься в этом фильме. Это совершенно неприемлемо для ребенка твоего возраста. А я подумала, что это лучшая вещь, которую я когда-либо читала,

– рассказывала Портман.

Очевидно, в этом споре она победила, поэтому таки сыграла Матильду Ландо. Эта роль принесла ей славу и признание, а лента приобрела такую популярность, что ее знает каждый. кто хотя бы поверхностно интересовался кинематографом.



Натали Портман таки сыграла роль в фильме "Леон-киллер" / Фото GettyImages

Фильм "Леон-киллер" увидел свет в далеком 1994 году и до сих пор остается обязательным для каждого, кто хочет разбираться в кино.

К слову, роль капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" сначала писалась не для Джонни Деппа. Джонни Депп поразил Disney своим нестандартным подходом к роли, что в конце концов привело к его утверждению на роль после положительных тестовых показов.