На той момент акторці було всього 11 років і цю роль її батьки вважали надто складною. Про це пише 24 Канал із посиланням на CutShotUa.

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Чому батьки Портман були проти?

Стрічка специфічна і батьки Наталі Портман вважали, що їй зарано зіштовхуватись із тими проблемами, які піднімаються у фільмі. Також не останнє місце займала небажана сексуалізація, з якої молодій дівчині довелося б зіштовхнутись.

Однак сама актриса зізнавалась, що коли прочитала сценарій до фільму, то була настільки зворушена, що зрозуміла, що ця роль потрібна їй.

Мої батьки сказали: "Ти не будеш зніматись у цьому фільмі. Це абсолютно неприйнятно для дитини твого віку. А я подумала, що це найкраща річ, яку я коли-небудь читала,

– розповідала Портман.

Вочевидь, у цій суперечці вона перемогла, тому таки зіграла Матильду Ландо. Ця роль принесла їй славу та визнання, а стрічка набула такої популярності, що її знає кожен. хто хоча б поверхнево цікавився кінематографом.



Наталі Портман таки зіграла роль у фільмі "Леон-кілер" / Фото GettyImages

Фільм "Леон-кілер" побачив світ у далекому 1994 році та досі залишається обов'язковим для кожного, хто хоче розбиратись у кіно.

До слова, роль капітана Джека Горобця у "Піратах Карибського моря" спочатку писалася не для Джонні Деппа. Джонні Депп вразив Disney своїм нестандартним підходом до ролі, що зрештою привело до його затвердження на роль після позитивних тестових показів.