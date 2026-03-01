Лес глубоко в скалах под Стокгольмом: станция метро, которая поражает дизайном
- Станция метро Сульна-сентрум в Стокгольме имеет красно-зеленый дизайн, похожий на лес, что подчеркивает социальные и экологические проблемы 1970-х годов в Швеции.
- Станция метро Родхусет, открыта в 1975 году, является примером органической архитектуры с необработанными скальными поверхностями, напоминающими подземные пещеры.
По всему миру расположены интересные станции метро. История некоторых подземок может действительно удивить, а дизайн очаровать.
Например, одна из станций метро в Стокгольме имеет специфический вид и расположение. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этой станции?
Станция метро Сульна-сентрум – это часть синей ветки Стокгольмского метрополитена. Ее открыли 31 августа 1975 года, то есть вместе с другими станциями этой ветки.
По состоянию на 2019 год эта станция в будние дни принимала более 10 тысяч пассажиров.
Станция имеет интересный и несколько неожиданный дизайн. В частности, она сделана в красных цветах: яркие красно-зеленые стены и потолки, дополнены декором. Станция метро похожа на лес, который скрывается глубоко в скалах. Такой подход к стилю подчеркивает социальные и экологические проблемы, актуальные для Швеции в 1970-х годах.
Сульна-сентрум в Стокгольме / Фото Википедии
Фактически, она служит неким отражением времени, когда была открыта.
К слову, станция метро Arts et Métiers в Париже вдохновлена мотивами произведений Жюля Верна, в частности подводной лодкой "Наутилус", пишет Sortir a Paris.
Именно ее признают одной из самых красивых. Кроме этого, выгодно подчеркивает ее особенность также и расположение в самом сердце Парижа. До 1994 года она была, но там начали ремонт в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.
Какие еще интересные станции есть в Стокгольме?
- Станция метро Родхусет расположена в Стокгольме между Т-Сентрален и Фридгемсплан в районе острова Кунгсгольмен. Свое название она получила от городской ратуши.
- Она входит в число станций синей линии. Ее открыли 31 августа 1975 года. Она является ярким примером органической архитектуры. Станция, как и многие другие на линии, имеет часть необработанной поверхности природной скалы. Этот дизайнерский выбор придает ей вид, напоминающий естественную систему подземных пещер.
- Каменные своды и неровности на платформах сохранили в их первоначальном состоянии. Кроме того, полированные камни покрасили в розовый оттенок. Эта станция выглядит так, будто это просто зал внутри скалы и это придает ей особую атмосферу и служит отражением ценностей страны, где она расположена.