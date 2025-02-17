"Мама плакала в роддоме": Леся Никитюк поделилась неизвестным фактом из биографии

Трудно представить Лесю Никитюк с другим именем, ведь оно уже давно стало узнаваемым брендом. Однако мало кто знает, что сначала ее должны были назвать Алексеем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новый канал".

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О каком неизвестном факте из биографии рассказала Леся Никитюк

Лесю Никитюк сложно представить с другим именем, ведь оно ей идеально подходит. Однако, когда ее мама была беременна, она рассматривала разные варианты. Как оказалось, известную ведущую могли назвать Алексеем.

Мама ждала мальчика, но родилась девочка. Поэтому она плакала в роддоме. Пришла медсестра и спрашивает: "Почему вы так плачете?". Мама сказала, что хотела еще одного сына, а родилась девочка, и теперь она не знает, как ее назвать,

– поделилась звезда.

Леся Никитюк / Фото из Instagram

Медсестра поинтересовалась, как зовут ее старшего сына. Услышав, что Сергей, предложила назвать девочку Светланой, чтобы имя также начиналось на "С".

Однако родители выбрали имя Леся, и оно стало знаковым. Сегодня Леся Никитюк – одна из самых известных телеведущих Украины.