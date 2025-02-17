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Про який невідомий факт з біографії розповіла Леся Нікітюк

Лесю Нікітюк складно уявити з іншим ім’ям, адже воно їй ідеально підходить. Однак, коли її мама була вагітна, вона розглядала різні варіанти. Як виявилося, відому ведучу могли назвати Олексієм.

Мама чекала на хлопчика, але народилася дівчинка. Тож вона плакала в пологовому. Прийшла медсестра і питає: "Чому ви так плачете?". Мама сказала, що хотіла ще одного сина, а народилася дівчинка, і тепер вона не знає, як її назвати,

– поділилась зірка.

Леся Нікітюк / Фото з Instagram

Медсестра поцікавилася, як звати її старшого сина. Почувши, що Сергій, запропонувала назвати дівчинку Світланою, щоб ім’я також починалося на "С".

Проте батьки обрали ім’я Леся, і воно стало знаковим. Сьогодні Леся Нікітюк – одна з найвідоміших телеведучих України.