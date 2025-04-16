"Поразили всех": как писала писанки Леся Украинка и ее родные

Писанкарство – древнее украинское искусство, которое в определенной степени приходило в упадок в прошлом веке и сейчас с новой силой возрождается. И писали писанки раньше не только в селах.

Писанки писали и украинские аристократы, такие как семья Косачей, из которой происходит выдающаяся Леся Украинка. Как писала писанки выдающаяся поэтесса – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Софию Безверхую.

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Как писала писанки Леся Украинка

Блогер и популяризатор украинской культуры София Безверхая поделилась в сети фактами о Пасхе в семье Косачей, которые она прочитала в трудах исследовательницы Тамары Скрипки.

У Косачей культа еды не было, а хозяйство вели слуги, однако Елена Пчилка, мама Леси Украинки, на Пасху собственноручно пекла кружевные куличи – особый вид праздничной выпечки, который требовал немало усилий и не менее 140 куриных яиц, которые надо было перетереть с сахаром. Этот кулич Елена Пчилка делала по рецепту своей матери.

Но женщины в семье также занимались написанием писанок. Традиционно считалось, что именно женщины и девушки должны писать их. Так и Леся Украинка с мамой и сестрами перед Пасхой занимались писанкарством.

У нас есть отрывок письма, в котором говорится о том, что находясь в Ялте на Пасху, Леся с сестрой Ольгой поразили всех, написав писанки. Речь шла о семье хозяина дома, где остановилась Леся,

– рассказывает София Безверхая.

Больше о Пасхе у Косачей: смотрите видео

Кроме того, Елена Пчилка в 1876 году издала большой альбом с украинскими орнаментами, в частности, на писанке. Там были 23 образца писанок, собранных самой Еленой Пчилкой.