"Я изучала мат": как Лина Костенко слушала рассказ Леся Подервянского

В современной литературе все меньше вещей табуированных, в отличие от предыдущих эпох. Сейчас ненормативная лексика и сексуальные темы вполне нормально воспринимаются в литературе. Однако считается, что некоторые люди с такими жанрами не пересекаются.

Поэтому сложно себе представить Лину Костенко на творческом вечере Леся Подервянского, рассказы которого содержат немало отборной ненормативной лексики. Однако представлять не стоит, потому что такое было. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на видео выступления Лины Костенко в Харькове.

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Как Лина Костенко слушала Подервянского

Во время презентации романа "Записки украинского сумасшедшего" в Харькове Лина Костенко рассказывала о том, как читает произведения современных украинских авторов и вспомнила о Юрии Андруховиче и то, что иногда от нецензурной лексики у него вздрагивает, однако речь идет не о самих матах как явлении. Поэтому поэтесса поделилась с аудиторией своим опытом чтений Подервянского.

Я пришла послушать Андрея Панчишина, а во второй половине был Подервянский, я тогда впервые его увидела. Такой красивый, породистый мужчина, а читает... Я сидела в первом ряду, а Подервянский видит, сидит какая-то старшая пани Матрона "ну щас ее добью, вот выскочит и дверь собой распахнет от ужаса, что такой мат услышала". Я абсолютно по-деловому это выслушала. Он потом в интервью говорил: "Какая-то старшая дама не выбежала". Я чего же выбегу, он же не знает, что я специально изучала русский мат, русский феню,

– рассказывала Костенко.

Писательница отметила, что учитывая то, что молодежь начала больше использовать бранных слов, она решила изучить русские маты и так называемую "воровскую феню" – жаргоны криминального мира. И, по наблюдениям Лины Костенко, в украинскую литературу пришли не русские маты, которыми является большинство нецензурных слов из нашего обихода, а именно криминальный жаргон.

Лина Костенко о современной литературе и мате: смотрите видео

В этом году поэтесса отпраздновала свой 95-летний юбилей. Лина Костенко живет и работает в Киеве, с начала полномасштабного вторжения она не покидала столицу и в одном из интервью говорила, что для нее, как для ребенка войны, бомбардировки столицы Россией в феврале 2022 года были "привычными с детства".