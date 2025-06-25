Тому складно собі уявити Ліну Костенко на творчому вечорі Леся Подерв'янського, оповідання якого містять чимало добірної ненормативної лексики. Однак уявляти не варто, бо таке було. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на відео виступу Ліни Костенко у Харкові.

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Як Ліна Костенко слухала Подерв'янського

Під час презентації роману "Записки українського самашедшого" у Харкові Ліна Костенко розповідала про те, як читає твори сучасних українських авторів і згадала про Юрія Андруховича та те, що часом від нецензурної лексики в нього здригається, проте йдеться не про самі матюки як явище. Тому поетеса поділилася з аудиторією своїм досвідом читань Подерв'янського.

Я прийшла послухати Андрія Панчишина, а в другій половині був Подерв'янський, я тоді вперше його побачила. Такий красивий, породистий чоловік, а читає… Я сиділа в першому ряду, а Подерв'янський бачить, сидить якась старша пані Матрона "ну щас її доб'ю, от вискочить і двері собою розчинить від жаху, що такий мат почула". Я абсолютно по-діловому це вислухала. Він потім в інтерв'ю казав: "Якась старша пані не вибігла". Я чого ж вибіжу, він же не знає, що я спеціально вивчала російський мат, російську фєню,

– розповідала Костенко.

Письменниця зазначила, що з огляду на те, що молодь почала більше використовувати лайливих слів, вона вирішила вивчити російські матюки та так звану "воровскую феню" – жаргони кримінального світу. І, за спостереженнями Ліни Костенко, в українську літературу прийшли не російські матюки, якими є більшість нецензурних слів з нашого ужитку, а саме кримінальний жаргон.

Ліна Костенко про сучасну літературу та матюки: дивіться відео

Цього року поетеса відсвяткувала свій 95-річний ювілей. Ліна Костенко живе та працює в Києві, з початку повномасштабного вторгнення вона не покидала столицю та в одному з інтерв'ю казала, що для неї, як для дитини війни, бомбардування столиці Росією у лютому 2022 року були "звичними з дитинства".