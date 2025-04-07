Все голубоглазые люди имеют одного общего предка, – исследование

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что все люди с голубыми глазами имеют общего предка, который жил около 6 000 – 10 000 лет назад. Оказывается, что до его появления все люди имели лишь "карие глаза"

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

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Как появились голубые глаза

Голубой цвет глаз возникает из-за рецессивного гена, поэтому для его проявления нужно иметь два таких гена. Однако многие не знали, откуда именно появляются эти гены, пока ученые из Дании не исследовали этот вопрос глубже.

Профессор Ганс Айберг с кафедры клеточной и молекулярной медицины возглавил исследование, которое было проведено еще в 2008 году.

Сначала у всех нас были карие глаза. Но генетическая мутация, зацепившая ген OCA2 в наших хромосомах, привела к созданию "выключателя", который буквально "выключил" способность производить карие глаза,

– объяснил Айберг.

Исследователи долго пытались выяснить, что вызвало это изменение, изучая ген OCA2, который отвечает за уровень коричневого пигмента в глазах человека.

Однако оказалось, что мутация, которая вызывает голубые глаза, происходит от другого гена – HERC2. Этот ген "выключает" OCA2, уменьшая выработку меланина в радужной оболочке и "разбавляя" коричневый цвет на голубой.

Исследовательская группа установила, что эта мутация является общей для всех голубоглазых людей, что дает основания считать, что они происходят от одного предка.

Все люди с голубыми глазами происходят от одного предка / Фото Unsplash

Почему голубые глаза преимущественно встречаются у европейцев

Хотя необходимо провести еще много исследований, ученые предполагают, что эта мутация могла распространиться, когда люди мигрировали из Африки в Европу, что частично объясняет, почему голубые глаза имеют преимущественно люди европейского происхождения.

Исследование 2008 года также включало анализ других, менее распространенных цветов глаз, например, зеленых, что еще раз подтвердило идею о происхождении гена голубых глаз от одного человека.

"Между тем, людей с зелеными глазами можно объяснить тем, что у них снижено количество меланина в радужной оболочке, которая сильно отличается от голубых глаз. Из этого можно сделать вывод, что все голубоглазые люди произошли от одного предка. Все они унаследовали один и тот же переключатель в одном и том же месте в ДНК", – резюмировал Айберг.

К слову, британский бренд Pour Moi провел масштабное исследование и определил 10 стран с самыми красивыми женщинами. Заметим, что в этот список также попали украинки.