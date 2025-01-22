Одно из крупнейших таких исследований провел британский бренд Pour Moi. Для этого он проанализировал тысячи публикаций в Reddit. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pour Moi.
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Представители бренда нашли и проанализировали сообщения, в которых упоминались такие термины, как "привлекательный", "сексуальный", "красивый", "красивый" и "замечательный". На основе публикаций и комментариев в этой соцсети и была создана оценка.
По результатам, первое место в списке самых привлекательных женщин мира заняла Индия.
С красотой индийских женщин действительно трудно поспорить / Pexels
Далее следуют Япония (2 место), Швеция (3), Польша (4), Италия (5), Бразилия (6), Украина (7), Франция (8), Израиль (9) и США (10).
Самые красивые женщины мира
Также одним из известных исследований, которое пыталось определить самых красивых женщин в мире, является анализ пластического хирурга Джулиана Де Сильвы.
Он оценил пропорции лица знаменитостей, использовав принцип "золотого сечения". По его результатам, самые красивые женщины это:
- Джоди Комер – 94,52% соответствия золотому сечению.
- Зендея – 94,37%.
- Белла Хадид – 94,35%.
- Бейонсе – 92,44%.
- Ариана Гранде – 91,81%.
- Тейлор Свифт – 91,64%.
- Джордан Данн – 91,39%.
- Ким Кардашьян – 91,28%.
- Дипика Падуконе – 91,22%.
- Чжон Хо Йон – 89,63%.
Джоди Комер – самая красивая женщина мира по пропорциям лица / Dr Julian de Silva
Заметим, что это исследование базируется на математических расчетах пропорций лица и не учитывает культурных, этнических или личных представлений о красоте.
"Стандарты" красоты могут отличаться от многих факторов. Поэтому советуем относиться к таким исследованиям со скептицизмом и не загонять себя в рамки.