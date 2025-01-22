Одно из крупнейших таких исследований провел британский бренд Pour Moi. Для этого он проанализировал тысячи публикаций в Reddit. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pour Moi.

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10 самых привлекательных национальностей в мире

Представители бренда нашли и проанализировали сообщения, в которых упоминались такие термины, как "привлекательный", "сексуальный", "красивый", "красивый" и "замечательный". На основе публикаций и комментариев в этой соцсети и была создана оценка.

По результатам, первое место в списке самых привлекательных женщин мира заняла Индия.



С красотой индийских женщин действительно трудно поспорить / Pexels

Далее следуют Япония (2 место), Швеция (3), Польша (4), Италия (5), Бразилия (6), Украина (7), Франция (8), Израиль (9) и США (10).

Самые красивые женщины мира

Также одним из известных исследований, которое пыталось определить самых красивых женщин в мире, является анализ пластического хирурга Джулиана Де Сильвы.

Он оценил пропорции лица знаменитостей, использовав принцип "золотого сечения". По его результатам, самые красивые женщины это:

Джоди Комер – 94,52% соответствия золотому сечению.

Зендея – 94,37%.

Белла Хадид – 94,35%.

Бейонсе – 92,44%.

Ариана Гранде – 91,81%.

Тейлор Свифт – 91,64%.

Джордан Данн – 91,39%.

Ким Кардашьян – 91,28%.

Дипика Падуконе – 91,22%.

Чжон Хо Йон – 89,63%.



Джоди Комер – самая красивая женщина мира по пропорциям лица / Dr Julian de Silva

Заметим, что это исследование базируется на математических расчетах пропорций лица и не учитывает культурных, этнических или личных представлений о красоте.

"Стандарты" красоты могут отличаться от многих факторов. Поэтому советуем относиться к таким исследованиям со скептицизмом и не загонять себя в рамки.