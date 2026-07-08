Невозможно оторваться: в Threads собрали книги, которые точно помогут избавиться от "нечитуна"

Периоды, когда ни одна книга не увлекает, знакомы даже заядлым книголюбам. В соцсетях это состояние получило название "нечитун".

На этот раз в Threads разгорелась оживленная дискуссия о самых популярных книгах, которые вновь увлекут читателей, пишет 24 Канал.

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Пользовательница @masha.kirile._ обратилась к сообществу с вопросом: "Книголюбы… Какую книгу посоветуете, чтобы избавиться от нелюбовь к чтению?". Пост быстро набрал тысячи просмотров и десятки рекомендаций.

Топ самых популярных книг

Среди самых популярных советов оказался роман "Город девушек" Элизабет Гилберт.

Не менее часто пользователи упоминали фэнтезийный хит "Четвертое крыло" Ребекки Яррос. Автор поста ответила, что уже прочитала все три части серии и осталась в восторге.

Также среди рекомендаций появился роман "Часть твоего мира" Эбби Хименес. Один из пользователей отметил, что книга "легко читается", поэтому хорошо подходит для тех, кто хочет вернуться к чтению после длительного перерыва.

Другие пользователи посоветовали не искать "идеальную" книгу, а просто сменить жанр, ведь именно это часто помогает преодолеть читательский застой.

Отдельно советовали обратить внимание на произведения Тесс Герритсен. Один из комментаторов написал, что почти любая ее книга "небольшая, интересная и всегда выводит из состояния нечитателя", особенно если читатель любит детективы.

Топ книжных рекомендаций из Threads / yakaboo.ua

Не обошлось и без рекомендаций украинских авторов. Один из комментаторов кратко написал: "Любую книгу Макса Кидрука!", намекая, что произведения писателя способны увлечь даже тех, кто давно не брал в руки книгу.

Пользователи также рекомендовали читать любые романы Коллин Гувер, которые уже несколько лет остаются среди самых популярных в книжных сообществах.

Среди рекомендаций также оказались "Маленькая жизнь" Ганьи Янагигары, "Полуночная библиотека" Метта Хейга, "Выбор" Эдит Эгер, "Молчаливая пациентка" Алекса Майклидиса и "Женщины, бегущие с волками" Кларисы Пинколы Эстес.

Интересно, что ранее искусственный интеллект назвал три книги современных украинских авторов, которые, по его мнению, стоит прочитать каждому. В список вошли "Доця" Тамары Гориха Зерня – эмоциональный роман о жизни на Донбассе после начала войны в 2014 году, "За спиной" Гаськи Шиян, отражающая психологическое состояние украинского общества во время гибридной войны, и "Кто ты такой?" Артема Чеха – откровенная рефлексия о военной службе, которая помогает лучше понять опыт и переживания украинских военных.