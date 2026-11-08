Луцк принимал королей и императоров: почему в 1429 году сюда съехалась знать всей Европы

Одним из самых интересных событий встречи стало предложение короновать великого князя литовского Витовта. О том, кто из правителей европейских государств прибыл в Луцк и о чем они говорили, рассказала историк и заведующая Музеем истории Луцкого братства Волынского краеведческого музея Елена Бирюлина в интервью "Волынь уникальная".

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Что известно о Луцком съезде 1429 года

В январе 1429 года в Луцке в течение четырех недель проходила дипломатическая встреча нескольких правителей Центральной и Восточной Европы. На ней обсуждались проблемы, касавшиеся отношений между государствами.

Название "Луцкий съезд монархов" закрепилось еще в литературе XIX века. Однако в оригинальной переписке правителей, сохранившейся на латинском и старонемецком языках, это событие называли встречей или личной встречей с послами.

Как пояснила Бирюлина, о ходе переговоров историки узнают из переписки участников, дипломатических документов, летописей и хроник. В то же время свидетельства летописцев нужно оценивать критически.

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Инициатором встречи был Сигизмунд Люксембургский – король Венгрии, Чехии и Германии. В 1433 году Папа Римский короновал его императором Священной Римской империи.

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Королю Сигизмунду пришлось решать сложные военно-политические задачи по защите христианских стран Европы– рассказала Бирюлина.

Сигизмунд Люксембургский / Портрет правителя

В то время в Центральной Европе обострилась проблема гуситского движения, а на юге продолжалась экспансия Османской империи. Ситуация для Сигизмунда осложнилась летом 1428 года, когда ему не удалось отбить крепость Голубац. В то же время значительная часть Сербии и Боснии оказалась под властью османов, а Венгрия стояла перед угрозой дальнейших нападений.

Поэтому Сигизмунд начал искать союзников среди правителей Восточной Европы. Его внимание привлекли польский король Владислав-Ягайло и его двоюродный брат Витовт, большой князь литовский.

Осенью 1428 года стороны договорились о встрече. Место проведения выбирал Витовт, который настоял на Луцке. Именно здесь находилась его наиболее хорошо подготовленная резиденция – Луцкий замок. Встречу назначили на 6 января 1429 года.

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Луцкий замок в XVI веке / Иллюстрация Александра Дишка

Кто прибыл на Луцкий съезд

Непосредственное участие в переговорах принимали трое правителей: короли Сигизмунд и Ягайло, а также большой князь Витовт. Хотя последний формально не был монархом, он сосредоточил в своих руках значительную власть. Помимо трех основных участников, на встречу были приглашены представители Тевтонского ордена.

Сигизмунд прибыл вместе с супругой Барбарой Цилийской. Его делегация состояла из доверенных сановников, военачальников и больших землевладельцев. Среди гостей были представители Венгрии, Чехии, Хорватии, Черногории и Священной Римской империи.

Владислава-Ягайлу сопровождали высшие польские сановники, представлявшие тогдашнюю власть королевства. В свою очередь, на стороне Витовта были литовско-русские князья, паны и бояре.

Луцкий съезд 1429 года / Йонаса Маккевичюса

Луцкий замок тщательно подготовили к приезду гостей. За порядком следил волынянин Юрша, которого исторические источники называют профессиональным рыцарем.

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Встреча стала заметным событием и для местных жителей, которые увидели на улицах Луцка многочисленных иностранных гостей. В город также приезжали купцы, в частности из Силезии, которые надеялись встретиться с Сигизмундом.

О чем договаривались на съезде

Поскольку встречу организовал Сигизмунд, главными темами переговоров стали проблемы, беспокоившие его государство и соседей.

Одним из вопросов было гуситское движение в Чехии. Сигизмунду удалось частично урегулировать эту проблему, отвлекая Ягайлу и Витовта от возможных претензий на чешскую корону. По одной из версий, венгерский король хотел выиграть время для будущих мирных переговоров с восставшими чехами.

Однако наибольшее внимание уделялось угрозе со стороны Османской империи. После неудачных военных кампаний Сигизмунд остро нуждался в помощи соседних государств.

Венгерский король требовал от польской стороны выполнить положения соглашения 1412 года. Согласно ему, Молдова должна была помогать в борьбе с турецкими набегами. Поскольку эти договоренности не выполнялись, Сигизмунд предложил передать под его контроль часть Молдовы, в частности Килийский замковый округ в устье Дуная.

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По словам историка, именно этот вопрос вызвал наибольшие споры между участниками встречи. Польская делегация отклонила большинство предложений Сигизмунда. Тогда венгерский король неожиданно предложил короновать Витовта.

Великий князь литовский Витовт / Картина Яна Матейко "Битва при Грюнвальде"

Если бы это произошло, великий князь вышел бы из-под зависимости от Ягайло и стал бы самостоятельным королем. Сигизмунд надеялся, что таким образом сможет привлечь Витовта в свой союз.

25 января польская делегация покинула Луцк, а вслед за ней отправился и Ягайло. Витовт согласился принять корону. 31 января Сигизмунд отправился домой, чтобы подготовить необходимые документы и организовать изготовление королевских корон.

Почему Витовта так и не короновали

Подготовка к коронации длилась около полутора лет. Однако осуществить задуманное оказалось непросто. В Европе уже несколько веков не создавали новых королевств, а появление еще одного монарха могло вызвать недовольство других государств.

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К тому же против коронации Витовта выступил Папа Римский. Без его благословения получить королевский титул было сложно. В то же время конфликт Сигизмунда с Папой мешал и его собственным планам стать императором.

Несмотря на это, Сигизмунд не отказался от своего замысла. Юристы империи вместе с правоведами Венского университета начали искать доказательства того, что коронацию можно провести без участия Папы Римского.

Князь Витовт / Рисунок Яна Матейки

В Вильнюсе определили дату торжеств – сначала 8 сентября 1430 года, а впоследствии ее перенесли на конец месяца. Витовт пригласил многих дружественных правителей. В течение пяти недель гости прибывали в город и ожидали коронации.

Однако в октябре стало известно, что первое посольство Сигизмунда с документами для коронации перехватили поляки. Второе посольство, которое перевозило короны, не решилось выехать за пределы Германии.

Из-за этого Витовт так и не дождался королевских коронок. 15 октября 1430 года он распустил гостей, а уже 27 октября внезапно скончался.