"Худшее время года": McDonald's выпустил ролик о другой стороне зимних праздников

В рекламных кампаниях зима всегда идеальна, как и Рождество и другие праздники. С экранов и билбордов на нас смотрят счастливые и улыбающиеся лица.

Именно поэтому нидерландский McDonald's решил создать совсем другую рекламу, которая показывает праздники не с лучшей, а с худшей стороны. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал TBWA\NEBOKO.

Что показал McDonald's в новой рекламе?

Рекламное агентство TBWA\NEBOKO создало ролик для McDonald's, который в юмористическом стиле переосмысливает время зимних праздников. Пока все пытаются показать этот период идеальным, то в этом ролике – с точностью до наоборот. Поэтому неудивительно, что хит Энди Уильямса "It's the Most Wonderful Time of the Year" ("Это самое прекрасное время в году"), переделан на "It's the Most Terrible Time of the Year" ("Это самое ужасное время в году").

Гирлянда, которая запуталась. Печенье, которое подгорело. Снег и гололед, из-за которых легко травмироваться. Или сосульки, падающие с крыши. Надоедливые родственники. Кот, который снова повалил елку или гирлянда, которую закоротило и поэтому вся улица без света.

Новая реклама McDonald's: смотрите видео

Как пишет портал AdAge, причиной такой кампании стало исследование, которое показало, что многих людей подавляет идеализация зимних праздников, ведь когда у тебя не все так идеально – это действительно расстраивает. Поэтому агентство с помощью искусственного интеллекта создало ролик, который показывает, что зима не такая и идеальная.

А какие праздники в наших реалиях?