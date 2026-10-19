Хитрая головоломка, в которой легко ошибиться: мало кто решит ее без калькулятора

В этом математическом примере легко поспешить и получить неправильный ответ. Здесь нужно не только выполнить несколько арифметических действий, но и правильно определить их последовательность.

Задачу опубликовало польское издание ESKA. Проверьте себя и попробуйте решить пример мысленно, прежде чем переходить к объяснению.

Попробуйте решить пример

5² − (6 + 4) × 2 + 20 : 5 = ?

Не торопитесь – сначала вспомните порядок математических действий.

В выражении есть возведение в степень, скобки, умножение, деление и вычитание. Хотя числа небольшие, ошибка в последовательности вычислений может изменить результат.

Какой правильный ответ?

Чтобы его получить, нужно выполнять действия в правильном порядке.

Сначала вычисляем выражение в скобках: 6 + 4 = 10.

Возведем 5 в квадрат: это 25.

Выполняем умножение: 10 × 2 = 20.

Выполняем деление: 20 : 5 = 4.

После этого остается простое выражение: 25 − 20 + 4 = 5 + 4 = 9

Итак, правильный ответ – 9.

Чаще всего в подобных примерах ошибаются из-за неправильного порядка действий. Сначала нужно выполнить действия в скобках и возвести число в степень, затем – умножение и деление, а уже после этого – сложение и вычитание слева направо.

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