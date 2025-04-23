"История писалась в чате с подругой": интересный разговор с автором книги "Мертвая вода живого города"

Книги часто становятся первыми учителями и лучшими друзьями людей разного возраста и темперамента, ведь каждый может найти историю, которая придется по душе. Именно поэтому в Украине 23 апреля отмечают День книги и авторского права.

По случаю Всемирного дня книги 24 Канал в рамках рубрики "Разговор о профессии" пообщался с современной украинской писательницей, автором книги "Мертвая вода живого города" и нашей коллегой Марьяной Бекало. Она приоткрыла закулисье своей деятельности, того, как происходил процесс издания ее первой книги, а также того, что она хотела бы узнать до того, как получила желанное "да" от издательства.

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Истории – способ бороться со страхами

Когда у тебя впервые возникло желание писать? О чем были первые произведения?

Я всегда любила придумывать истории. Лет с 4 – 5 начала дофантазировать продолжение любимых книг и сериалов. Сейчас можно сказать, что это были фанфики, но в 2003 такого слова не знала. Первую сказку написала в 8 лет. Кажется, там было что-то про девочку и ворона, с которым они подружились.

В 15 на уроках начала продумывать уже взрослую сказку. С довольно темной атмосферой. Сюжет размылся в воспоминаниях, но главной героиней была рыжеволосая ведьма с зелеными глазами. Через 10 лет она нашла свое место в "Мертвой воде живого города".

В 20 защитила как дипломную работу дарк фэнтези по кельтской мифологии. Главным антагонистом стал Мерлин. И бедные мои соседи, которые иногда до 3 ночи слушали кельтские баллады, пока я ловила вдохновение. Это был классный опыт. Кстати, именно он подарил мне дружбу, с которой началась "Мертвая вода живого города".

В общем истории для меня всегда были способом поговорить со своими страхами. Письмо может стать классной терапией. А вордовский документ (или, если поэтичнее, – бумага) – замечательным слушателем.

Вымышленный кот и реальные приключения четырех друзей

Кто стал твоим первым читателем?

Для меня "Мертвая вода живого города" – это как альбом воспоминаний. В нашей компании было четверо друзей и трое котов. У меня кота не было, поэтому я его придумала. Так появился британец (ну, потому что гиперфиксация на Туманном Альбионе) Йозеф Казимир И.

Мы с друзьями проживали приключения, а я записывала их, заменяя в этих историях людей на котиков. Так они увидели Полтву, потерялись в Карпатах, попали в тысячу и одну неприятность в странах ЕС. Даже этот маршрут Прага – Вена – Будапешт – один из лучших воспоминаний о молодости-молодости.

Первой читательницей стала моя подруга Оля – хозяйка одного из котов-героев. Можно даже сказать, что книга начала писаться в нашем чате.

В какой момент ты поняла, что пришло время искать издательство?

Конкретного такого момента, видимо, и не было. Идею романа представила на Книжном Арсенале (на конкурсе идей для мобильных приложений, но это – совсем другая забавная история). Тогда получила фидбек, который вдохновил объединить все кошачьи истории в одну. Ведь сначала кошачьи байки были в формате рассказов. Даже думала о сборнике "Кошачья утопия".

Первый вариант рукописи завершила 20 февраля 2022 года. А тогда началось полномасштабное вторжение России. Больше года черновик ждал своего часа. А на самом деле, как показало время, – конкурса от издательства "Богдан". Я увидела объявление и прислала рукопись.

Конечно, впоследствии я переписала некоторые моменты. На это повлияла моя работа здесь, на 24 Канале, в первые дни полномасштабной войны. После всего написанного о реальности некоторые и вымышленные моменты воспринимались уже совсем по-другому.

Благодарность и страх испортить форзац

Какими были твои эмоции, когда стало понятно, что книгу напечатают?

"Да" от издательства я услышала в вечер накануне Дня Святого Николая. Он всегда был для меня самым ожидаемым в году. В общем я не верю в чудеса, даже рождественско-новогодние, но в этот вечер немного поверила.

Что ты чувствуешь, когда подписываешь собственную книгу на презентациях?

Когда подписываю книгу, чувствую очень большую благодарность. И страх испортить беленький форзац, потому что у меня – ужасный почерк.



Автор подписывает свою книгу / Фото из инстаграма Марьяны Бекало

Что стало самым сложным в процессе издания "Мертвой воды живого города" и ее реализации? Что наоборот стало приятно простым?

Здесь я прежде всего очень хотела бы поблагодарить всех, благодаря кому книга стала реальностью. Команде издательства "Богдан", иллюстратору Елене Васиной, которая создала настоящую визуальную магию. И, конечно, типографии, которая напечатала книгу, несмотря на российские обстрелы и отключение света.

А еще – я очень рада, что благодаря книге познакомилась со многими прекрасными людьми и замечательными кошками и котиками.

Что самое трудное лично для меня во всей истории с книгой – понимать, что она – не машина времени. И даже если я перечитаю какой-то момент, то, к сожалению, не смогу автоматически телепортироваться в то время, когда писала его. Например, в рождественский Киев в январе 2022-го. Когда Софийская площадь сверкает огнями, снег пахнет корицей из глинтвейна, мы с друзьями фотографируемся возле какой-то фотозоны с Сантой, обсуждаем весенние путешествия.

Поэтому я не перечитывала больше книгу. Возможно, мне даже слегка не хватает себя с "йозефовского" периода. Тогда еще хотелось придумывать кошачьи шутки.

Нужно начинать не книгу, а именно историю

Трудно ли начать новую историю после дебюта?

В общем, если не считать редактирования, "Мертвую воду живого города" я завершила два года назад. Поэтому уже немного абстрагировалась от ее вселенной. Если в "Мертвой воде живого города" мне хотелось передать сказочно-рождественский Львов, то новый роман будет темным, с вязкой атмосферой.

Новая история охватит совсем другую эпоху и территорию. Уже есть около 30 тысяч слов. Но не ставлю себе дедлайнов и не строю никаких планов. Что только могу сказать – эта книга требует максимального сотрудничества с историей.

И большинство того, что я узнаю, собирая фактаж, никогда бы не должно было произойти. Потому что это – слишком страшно и для реальности, и для выдумки.

Возможно, имеешь какие-то советы для тех, кто хочет писать, но не решается?

Я не уверена, имею ли сейчас право давать советы. Потому что понимаю, что еще надо учиться и учиться работать с текстами. Но то, что я могу сказать, – видимо, стоит начинать писать не книгу, а именно историю. Рассказ может стать романом. Зарисовка – героем. Главное – зафиксировать то, что появилось в воображении, а тогда развивать его, как захочется.



Автор работает над новой историей / Фото из инстаграма Марьяны Бекало

Мне кажется, если нацелиться на результат, можно очень быстро перестать любить и героев, и саму историю. Лучше настроиться на процесс, в котором можно все. Сидеть в библиотеке и выбирать цитаты античных философов для триллера в стиле темной академии. Или взять кофе и, гуляя по городу, продумывать историю черепахи, на панцире которой стоит мир.

Никаких ограничений. Только фантазия.

О чем молчат все авторы, но ты хотела бы, чтобы тебе это рассказали перед изданием книги?

Когда ставишь последнюю точку в рукописи – история только начинается.

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