Когда лучше всего начать бизнес: миллиардер, который "был на дне", назвал идеальное время

Марк Кубан был на "самом дне" перед тем, как стал миллиардером. Ему приходилось тесниться в комнате с соседями и спать на полу. Именно в это сложное время дела Кубана пошли вверх.

Марк Кубан рассказал свою историю успеха, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC. По его словам, трудное положение – это лучшее время, чтобы начать бизнес.

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Три правила для старта успешного бизнеса

"Если у вас ничего нет, это идеальное время, чтобы начать бизнес", – сказал Кубан в одном из эпизодов подкаста Лекса Фридмана.

После того, как Кубана уволили с работы в магазине компьютерного программного обеспечения, и он спал на полу в трехкомнатной квартире с шестью соседями по комнате, в 1983 году он запустил свой первый стартап – технологическую компанию MicroSolutions.

Я не мог опуститься ниже. Для меня не было никаких минусов в том, что я начал бизнес,

– сказал он.

Примерно через семь лет Кубан продал MicroSolutions компании CompuServe за 6 миллионов долларов, став в процессе миллионером. Миллиардером он стал после того, как его следующая технологическая компания, сервис потокового аудио Broadcast.com, была продана Yahoo за 6 миллиардов долларов в 1999 году.

По данным Bloomberg, состояние Кубана сейчас оценивается в 7,79 миллиарда долларов.

"Если вы хотите сделать следующий шаг, вы должны быть готовы к последствиям изменения обстоятельств", – сказал Кубан, отметив, что люди, которые имеют работу, детей или ипотеку, могут иметь веские причины чувствовать дискомфорт от неопределенности предпринимательства.

Создание бизнеса дает вам наибольший потенциал для роста и больше всего рычагов влияния на ваше время, но это также создает наибольший риск,

– добавил бизнесмен.

Кубан советует заранее интенсивно изучить отрасль вашего будущего бизнеса.

Итак, Кубан выделяет три основных фактора для удачного бизнеса. В частности, начало с нуля может быть преимуществом, нужно быть готовым к изменениям и рискам, а также глубоко понимать идеи.