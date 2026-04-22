Мороженое с беконом и "секретное меню": что скрывает KFC и как это заказать

В сети KFC появилось "секретное меню", которое уже активно обсуждают в соцсетях. Однако наиболее необычной позицией выглядит мороженое с беконом.

О том, как на вкус новинка от KFC, рассказала блогерша @leno4ka_pog в TikTok.

Какое на вкус мороженое с беконом?

Больше всего внимания в "секретном меню" привлекло мороженое с беконом. По словам блогера, это сочетание нежного десерта, сладкого соуса и соленого бекона создает очень насыщенный вкус.

Впрочем, именно бекон дает настолько сильное послевкусие, что блюдо может понравиться далеко не всем.

Блогер оценила "секретное меню" в KFC: смотрите видео

Кроме десерта, в "секретном меню" есть еще две позиции. Первая – бюджетный бургер "джуниор" со стрипсой, огурцом и соусом. Вторая – "дабл чикен оригинальный", где традиционную булочку заменяют два огромных куска куриного филе с беконом, сыром, огурцами и луком.

Для меня немного странная позиция, потому что есть ее без булки или картофеля не очень вкусно. Фактически это просто 250 грамм мяса,

– отмечает блогерша.

Обратите внимание! Все эти позиции не доступны в обычном меню. Заказать их можно только через мобильное приложение KFC.

Как на новое "секретное меню" в KFC реагируют в сети?

Блогер Юлия Мусийчук также поделилась впечатлениями от необычного десерта из KFC в Threads.

На вкус это так, как вы и представляете. Арониевый соус, по факту, ягодный. Вкусный! А вот бекон Он отдельная часть, которая никак не сочетается с основными ингредиентами. Мороженое тает во рту, а бекон остается. Начинаешь жевать – и раскрывается соленость,

– написала Мусийчук.

В комментариях люди разделились в своих оценках. Часть пользователей заинтересовалась необычным сочетанием и даже выражает желание попробовать новинку.

Как люди реагируют на новинку в KFC / Скриншоты

В то же время другие реагируют скептически, ведь им такая комбинация кажется слишком странной или даже сомнительной.

