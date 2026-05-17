Больше, чем просто игрушка: как Барби стала символом изменений целой эпохи

Известная на весь мир Барби менялась вместе с обществом: становилась астронавткой, врачом, бизнесвумен и одновременно оставалась темой горячих дискуссий. В романе "Назовем ее Барби" автор Рене Розен рассказывает историю создания этой легендарной куклы.

Несмотря на невысокий рост, фигура Барби уже не одно десятилетие возвышается над другими популярными детскими игрушками. Эта кукла пережила культурную, феминистическую и потребительскую революции, а каждое новое десятилетие меняло ее восприятие. Сначала Барби задумывали как взрослую куклу, помогающую девушкам мечтать о карьере и самореализации, однако впоследствии ее образ неоднократно переосмысливали: от символа моды и красоты до иконы поп-культуры и героини общественных дискуссий о свободе выбора и роли женщины.

На историю создания культовой игрушки интересно смотреть сквозь призму романа Рене Розен "Назовем ее Барби", отражающий амбиции, споры и ценности нескольких поколений.

Отражение социальных трансформаций

Розен описывает, как идея Барби стала закономерной реакцией на конкретный социальный момент, в котором миллионы девочек послевоенных Соединенных Штатов росли среди так называемых "пупсов" и с детства усваивали одну единственную социальную роль. Рут Хэндлер, "мама" Барби, видела в этом ограничение, а не норму. Ее замысел был довольно радикальным для той эпохи: дать девочке возможность играть во взрослую, независимую жизнь до того, как общество позволит ее прожить. Светлана Павлецкая, соучредитель #книголав, комментирует роман и историю, которая за ним стоит:

Открытием стало то, насколько революционной была сама идея Рут Хэндлер в свое время. Она первой предложила девушкам представлять себя не только "дочерьми" или "мамами", а кем угодно: врачами, астронавтками, бизнесвумен. И сегодня это звучит очень естественно, но тогда это был действительно смелый шаг. А еще книга очень хорошо показывает, что за любым культовым брендом стоят живые люди со своими страхами, ошибками, конфликтами и огромной верой в собственную идею.

В середине 60-х Барби-астронавтка полетела на Луну, опередив в этом как советских, так и американских космонавтов. Пока на полках магазинов стояли куклы в скафандрах, на улицах мужчины жгли призывные карточки, а феминистическое движение набирало обороты.



Барби-астронавтка в 60-е годы / фото Rozetka

Впоследствии Барби перестала быть лишь символом свободы, подвергшись критике Национальная организация женщин обвинила создателей в тиражировании гендерных стереотипов. Общество критически переосмыслило те же образы, которыми ранее восхищалось, что заставило разработчиков адаптироваться – именно поэтому Барби является хорошим отражением социальных трансформаций, которые одновременно можно отследить в книге "Назовем ее Барби".

Барби как мечта и манифест

Парадокс, который лежит в сердце истории, рассказанной Рене Розен, – положение самой Рут. Женщина, которая создала символ независимости, сама существовала в системе, которая эту независимость ограничивала. Хендлер руководила компанией, создавала ведущие идеи, участвовала в переговорах и при этом для многих оставалась "невидимой".

Барби – это не просто игрушка, а скорее личный манифест, в который Рут вложила то, чего на официальном уровне долгое время не могла иметь сама: признание, видимость, право на имя. Именно двойная сущность куклы, которая является одновременно символом личной философии и коммерческим успехом, создавала напряжение и провоцировала обсуждение о правах и роли женщин в более широком кругу.

Большое влияние на восприятие Барби и интерес к ней оказывают фильмы о кукле и книги, посвященные ее истории.



Рене Розен, "Назовем ее Барби" / фото #книголав

Тело, профессии и возможности

Барби всегда менялась вместе со временем, отражая новые представления о красоте, стиль и самовыражение. Одним из важных этапов этого развития стал 2016 год, когда производители расширили образ Барби, представив новые типы фигуры. Сегодня Barbie является наиболее разнообразной линейкой кукол на рынке: только серия Fashionistas включает 176 различных кукол с девятью типами фигуры, 35 оттенками кожи и 94 вариантами причесок.

Такой подход помогает каждому ребенку находить больше пространства для фантазии, самовыражения и создания собственных историй.

Barbie в Украине уже много лет остается одним из самых сильных брендов в категории игрушек. Спрос на нее не является краткосрочным трендом, он стабильно держится через поколения, ведь Barbie постоянно меняется вместе с клиентом и культурным контекстом,

– рассказывают в "Доме игрушек".

Сегодня наибольшим спросом пользуются три линейки Barbie. Fashion-направление, в частности Deluxe Style и Dream Besties – куклы со стильными образами, где важны эстетика и самовыражение. Color Reveal с элементом сюрприза, распаковки и трансформации, что добавляет игре интерактивности. Career – серия с профессиями, которая добавляет игре развивающий контекст: врач, гимнастка, ученый или космонавтка становятся для ребенка способом через игру исследовать различные профессии и роли.

Рут Хендлер всегда хотела, чтобы ее творение отражало изменения в обществе и было современным. В конце концов роль Барби – не учить женщин, чего от них ожидает общество настоящего, а заглядывать чуть дальше, формировать представление о многообразии телесной нормы, профессий и будущих возможностей для девушек по всему миру.

Если хотите увидеть сложные, интересные и иногда трагические истории создателей известной куклы мира сквозь художественную оптику и с долей авторского воображения – ищите книгу Рене Розен "Назовем ее Барби".

