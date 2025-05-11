Московские вши и украинские гниды: действительно ли Петлюра автор этой фразы и в чем опасность

Часто в сети можно найти распространение фразы якобы того или иного деятеля. В то же время нужно научиться ставить под сомнение такое "приписывание".

В соцсетях активно начали распространять фразу якобы Симона Петлюры: "Хуже, чем москальские вши, могут быть только украинские гнили". 24 Канал разбирался, почему так произошло и действительно ли Петлюра является автором этого высказывания.

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Что известно об этом

Эта фраза прекрасно подсвечивает сразу два нарратива, которые на самом деле довольно опасны. Первый – действия россиян на самом деле не так страшны. Это еще одна попытка оправдать агрессора и неудивительно, что это выражение снова начали распространять на четвертый год полномасштабной войны.

Второй нарратив – украинец для украинца на самом деле страшнее внешнего врага. Это зашифрованное послание к междоусобицам и поиску врага среди своих вместо концентрации на тех, кто действительно им является.

Что на самом деле сказал Симон Петлюра

Украинский военный действительно написал рассказ "Московская вошь", где подробно разобрал тогдашнюю политику в отношении Украины, которая подозрительно похожа и на наше настоящее.

Забыли они и честь, и совесть, отцурались своих же братьев и лижут халявы московским коммунистам. Они, какие те гниды, что нужа всякая разводит,

– так на самом деле звучит цитата.

На самом деле Симон Петлюра говорит о тех украинцах, которые перешли на сторону русских и работают на них, развитие их государства, которое уже тогда было нам враждебным.

Важно проверять авторство и достоверность таких цитат, ведь можно случайно сыграть на руку России и посеять зерно сомнения в Украине.

Василий Симоненко известен украинцам из-за своей трагическую судьбу и глубокие стихи, отражающие моральный срез его времени. Симоненко, поэт и журналист из Черкасс, прожил короткую, но насыщенную жизнь