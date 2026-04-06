Новое название уже нанесли на карты: какой украинский город хотели переименовать в Верхнеленинск
- В 1924 году советская власть планировала переименовать один из южных городов Украины на "Верхнеленинск" в честь Владимира Ленина.
- От переименования отказались, и город сохранил свое историческое название.
Мало кто знает, но после смерти Владимир Ленин один из украинских городов мог получить довольно неожиданное название. В 1924 году его планировали переименовать в Верхнеленинск.
О том, какой украинский город чуть не получил название Верхнеленинск, рассказывает в своем видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Как хотели переименовать Николаев?
В 1924 году, после смерти Владимира Ленина, советская власть чуть не переименовала Николаев в его честь.
По их замыслу, Николаев должен был быть переименован в "Верхнеленинск". Более того, это название даже появлялось на отдельных картах того времени.
Николаев в начале XX века
В то же время непонятным выглядел сам принцип названия. Как отмечает Алферов, довольно странно выглядит префикс "Верхне-" для города, расположенного на юге страны.
В итоге от переименования решили отказаться, и Николаев сохранил свое историческое название.
"Вероятно, в головах украинских коммунистов (стало – 24 Канал) какого-то здравого ума, что они эту идею вычеркнули", – предполагает историк.
Как Николаев получил свое название?
Как отмечает издание "Трибун", история Николаева началась значительно раньше, чем его официальное основание. Археологи доказали, что люди обитали на этих землях еще в период палеолита.
Впрочем, настоящее развитие территории началось в конце XVIII века, когда князь Григорий Потемкин решил создать здесь судостроительную верфь.
27 августа 1789 года по его приказу Михаил Фалеев заложил первое сооружение на месте слияния рек Ингул и Южный Буг. Сначала поселение называлось Фалеевск, однако уже в 1790 году его переименовали в Николаев – в честь святого Николая, которого считают покровителем моряков.
Какой город в Украине чаще всего переименовывали?
После начала российско-украинской войны в Украине активизировались процессы декоммунизации и дерусификации, в результате которых немало населенных пунктов получили новые названия. Одним из рекордсменов по количеству переименований стал город Кропивницкий.
Его история начинается с крепости Святой Елисаветы, построенной для защиты поселения Новая Сербия, а сам город сначала назывался Елисавет, впоследствии – Елисаветград. В 1924 году большевики переименовали его в Зиновьевск, в честь Григория Зиновьева.
После расстрела Зиновьева город переименовали в Кирово, а затем в Кировоград, в честь Сергея Кирова. Вжу в 2016 году в рамках декоммунизации город получил современное название – Кропивницкий, в честь Марка Кропивницкого.