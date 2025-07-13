Ему 71, но он звезда клипов KALUSH и Тины Кароль: как пенсионер стал любимцем шоубиза

Всю жизнь он работал сантехником, а на пенсии неожиданно стал актером и моделью. Сегодня 71-летний Орест Сырватка снимается в клипах украинских звезд, рекламе и даже кино.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "ШоТам" в YouTube.

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Как Орест Сырватка стал актером и моделью на пенсии?

Орест Сирватка из Львова всю жизнь работал сантехником, а на пенсии неожиданно стал актером и моделью. Теперь его можно заметить в клипах Тины Кароль, KALUSH и Melovin, а еще он снимается в рекламе и играет в кино.

Орест Сырватка / Фото из соцсетей

Его жизнь кардинально изменилась в 2013 году, когда Орест только вернулся с заработков и искал работу. Тогда он решился рискнуть и стал концептуалистом во львовской ресторации “Доктор Фауст”. В том же году он случайно попал в объективы камер шоу "Орел и Решка".

Далее – съемки первой рекламы, участие в клипах, роль в украинско-итальянском фильме "Изи".

Нельзя бояться начинать что-то с самого начала в любом возрасте. Если это ваше, оно обязательно пойдет. Но для того, чтобы знать, что это ваше, нужно попробовать,

– говорит Сирватка.

Орест Сырватка получил первую популярность в 2013 году / Фото из соцсетей

Теперь он мечтает о роли в большом историческом фильме и убежден, молодость – это не цифра в паспорте, а состояние души.

"Не забывайте, мечтаете каждый день. Не бойтесь улыбаться горю. Улыбка на устах – это та броня, которую не сломит даже ваша судьба. Будем мечтать, будет для чего просыпаться утром", – подчеркнул актер.