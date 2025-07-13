Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "ШоТам" в YouTube.

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Як Орест Сирватка став актором та моделлю на пенсії?

Орест Сирватка зі Львова усе життя працював сантехніком, а на пенсії несподівано став актором і моделлю. Тепер його можна помітити в кліпах Тіни Кароль, KALUSH і Melovin, а ще він знімається в рекламі та грає в кіно.

Орест Сирватка / Фото з соцмереж

Його життя кардинально змінилося у 2013 році, коли Орест щойно повернувся з заробітків і шукав роботу. Тоді він наважився ризикнути і став концептуалістом у львівській ресторації “Доктор Фауст”. Того ж року він випадково потрапив в об'єктиви камер шоу "Орел і Решка".

Далі – зйомки першої реклами, участь у кліпах, роль в українсько-італійському фільмі "Ізі".

Не можна боятися починати щось з самого початку в будь-якому віці. Якщо це ваше, воно обов'язково піде. Але для того, щоб знати, що це ваше, потрібно спробувати,

– каже Сирватка.

Орест Сирватка здобув першу популярність у 2013 році / Фото з соцмереж

Тепер він мріє про роль у великому історичному фільмі й переконаний, молодість – це не цифра в паспорті, а стан душі.

"Не забувайте, мрієте щодня. Не бійтеся посміхатися горю. Усмішка на вустах – це та броня, яку не зломить навіть ваша доля. Будемо мріяти, буде для чого прокидатися зранку", – наголосив актор.