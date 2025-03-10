Голливуд ими восхищался: шесть украинцев, которые получили "Оскар"

Премия "Оскар" – одна из самых престижных наград в мире кино, которую ежегодно присуждает Американская киноакадемия. И хотя Украина нечасто звучит среди лауреатов этой премии, наша страна имеет талантливых людей, которые сделали значительный вклад в мировую киноиндустрию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @muhomor_anastasia в TikTok.

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Кто из украинцев получал "Оскар"

За всю историю "Оскара" по меньшей мере шестеро украинцев получили эту награду. Некоторые из них родились в Украине, некоторые имели украинские корни, но все они повлияли на мировое кино, работая в различных его сферах.

Варвара Каринская – художница-костюмер, родившаяся в Харькове. В 1949 году получила "Оскар" за костюмы к фильму "Жанна д'Арк".

У нее был удивительный дар. На съемочной площадке, когда чего-то не хватало, она могла из подручных материалов превратить костюм в настоящий киношедевр,

– рассказывает автор видео.

Кроме того, она работала с такими звездами, как Марлен Дитрих и Вивьен Ли.

Элизабет Тейлор вручает Варваре Каринской "Оскар" / Фото Украинки

Квитка Цисык – легендарная певица украинского происхождения, которая родилась в Нью-Йорке, но всегда поддерживала связь с родиной. В 1978 году она получила "Оскар" за исполнение саундтрека к фильму "Тот свет моей жизни".

Квитка Цисык / Фото "Исторической правды"

Джек Пеланс (Владимир Палагнюк) – знаменитый голливудский актер украинского происхождения. В 1992 году он получил "Оскар" за роль в комедии "Городские пижоны" и во время церемонии награждения он с гордостью заявил о своих украинских корнях.

Джек Пеланс / Фото GettyImages

Евгений Мамут – специалист по кинематографическим спецэффектам, родом из Харькова. За четверть века пребывания в Голливуде он удостоился двух премий "Оскар" – за фильмы "Хищник" (1988) и "Матрица" (1999).

Евгений Мамут / Фото DOU

Анатолий Кокуш – киноинженер из Киева, который в 2006 году получил две технические премии "Оскар" за разработку уникального крана-каскада для съемок динамических сцен.

Интересно, что в СССР его изобретение не оценили, однако через 10 лет он впервые был использован во время съемок всемирно известного фильма "Титаник".

Кран-каскад также использовался в фильмах "Форсаж", "Гарри Поттер", "Троя" и многих других.

Анатолий Кокуш / Фото из открытых источников

Мстислав Чернов – журналист и режиссер, который в 2024 году получил "Оскар" за лучший документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Эта лента показала мировые реалии войны в Украине.

Мстислав Чернов и команда / Фото GettyImages

Напомним, что в ночь на 3 марта состоялась церемония награждения кинопремии Оскар-2025. Мы подготовили подборку из 5 фильмов-лауреатов, которые уже можно посмотреть онлайн.