Кофе – это фрукт: как на самом деле выглядит плод, из которого делают любимый напиток
- Кофейные зерна на самом деле являются семенами плода.
- Самый дорогой кофе Kopi Luwak производится путем сбора кофейных зерен из экскрементов мусанга азиатского.
Большинство людей даже не задумываются, откуда берется кофе. В то же время на самом деле кофе является фруктом, а привычные для нас "зерна" – лишь семена внутри плода.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Quantum Brew.
Как выглядит плод кофе?
Несмотря на привычное название, кофейные зерна не являются зернами в классическом понимании – это семена плода, который растет на кофейном дереве.
Плод кофе выглядит как небольшая ярко-красная ягода, которую часто называют "кофейной вишней". Внутри нее обычно содержатся два семени, которые после сбора урожая очищают, сушат и обжаривают, превращая в знакомые всем кофейные зерна.
"Кофейная вишня" / Фото Unsplash
Кофейные деревья растут в так называемом "кофейном поясе" вокруг экватора, где климат идеально подходит для их выращивания. Самыми распространенными в мире есть два вида кофе – арабика и робуста.
Как добывают самый дорогой в мире кофе?
Как пишет Mental Floss, Kopi Luwak – один из самых дорогих кофе в мире, и его высокая цена объясняется необычным этапом производства. В Индонезии дикое животное, известное как мусанг азиатский, любит красные кофейные ягоды. В то же время сами зерна его организм не способен полностью переварить.
Мусанг азиатский / Фото GettyImages
В результате кофейные зерна проходят через пищеварительную систему животного почти неповрежденными. После этого фермеры собирают их из экскрементов мусанга, тщательно очищают, обрабатывают и продают по цене до 600 долларов за 0,5 килограмма.
Как взбить молоко к кофе дома?
Взбить молоко до пышной пенки вполне возможно и в домашних условиях без специальной техники. Лучше всего для этого подходит обезжиренное или 2-процентное молоко, ведь оно образует легкую и устойчивую пену.
Молоко достаточно налить в бутылку или банку с крышкой и энергично встряхивать примерно 30 секунд. За это время оно превратится в нежную молочную пенку.
Для большего объема перед встряхиванием можно добавить несколько щепоток сахара. А чтобы пена дольше держалась и не оседала, после взбивания советуют снять крышку и прогреть емкость в микроволновке около 30 секунд.