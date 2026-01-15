Кава – це фрукт: як насправді виглядає плід, з якого роблять улюблений напій

Більшість людей навіть не замислюються, звідки береться кава. Водночас насправді ж кава є фруктом, а звичні для нас "зерна" – лише насіння всередині плоду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Quantum Brew.

Дивіться також 3 геніальні способи приготувати чай взимку: такого ви ще не пробували

Як виглядає плід кави?

Попри звичну назву, кавові зерна не є зернами у класичному розумінні – це насіння плоду, який росте на кавовому дереві.

Плід кави виглядає як невелика яскраво-червона ягода, яку часто називають "кавовою вишнею". Усередині неї зазвичай містяться дві насінини, які після збору врожаю очищають, сушать і обсмажують, перетворюючи на знайомі всім кавові зерна.

"Кавова вишня" / Фото Unsplash

Кавові дерева ростуть у так званому "кавовому поясі" навколо екватора, де клімат ідеально підходить для їх вирощування. Найпоширенішими у світі є два види кави – арабіка та робуста.

Як добувають найдорожчу у світі каву?

Як пише Mental Floss, Kopi Luwak – одна з найдорожчих кав у світі, і її висока ціна пояснюється незвичним етапом виробництва. В Індонезії дика тварина, відома як мусанг азійський, полюбляє червоні кавові ягоди. Водночас самі зерна її організм не здатен повністю перетравити.

Мусанг азійський / Фото GettyImages

У результаті кавові зерна проходять через травну систему тварини майже неушкодженими. Після цього фермери збирають їх з екскрементів мусанга, ретельно очищують, обробляють та продають за ціною до 600 доларів за 0,5 кілограма.

Як збити молоко до кави вдома?