Первые две вы просто не заметили: что такое кофейни "третьей волны" и почему их высмеивают

Кофе давно перестал быть просто напитком. В современном мире сформировалась целая кофейная культура, которая имеет значительное влияние на тенденции сегодняшнего дня.

Не так давно появилось понятие кофеен "третьей волны" и оно имеет специфическое значение. Об этом пишет papakava.

Что такое "третья волна", когда дело касается кофе?

Логично предположить, что если существует так называемая третья волна, то должны быть и первые две, однако о них мало кто знает, ведь они не были предметом целого социального конфликта. Впрочем, первая и вторая волны потребления кофе действительно существуют.

Первая волна – кофе начинают активно пить. Он становится доступным и привычным для всех. В это же время появляются мировые кофейные бренды, такие как: Nescafe, Maxwell House.

Вторая волна – это время, когда формируется кофейная культура. Именно в этот момент появляются кофейни, экспериментируют со вкусами, то есть люди понимают гастрономическое разнообразие и ценность этого напитка.

Третья волна – фактически этот напиток выводят в уровень искусства. Здесь на первый план выходит качество зерна и чистота вкуса.

Впрочем, сейчас формируется и четвертая волна, рассказали в robinlab.coffee. Сейчас формируется восприятие кофеен как определенных сообществ. Кроме этого, уже начинается эпоха экспериментов с кофейными вкусами. Этот шаг является логичным в развитии культуры потребления кофе, однако для полноценного формирования, нужно время.

Что характерно для кофеен "третьей волны"?

В сети можно встретить немало видео, где кафе "третьей волны" выводятся до уровня абсурда и фактически является очередной "выдумкой зумеров". Придирчивое отношение к кофе почему-то чаще всего высмеивается.

На самом деле для таких кофеен характерна глубина изучения именно того, из чего они делают напитки. В частности, важна возможность узнать информацию указанную в паспорте кофейных зерен. Например, сорт зерна, методы его выращивания, и прочее. Также обращают внимание на качество и разнообразие других ингредиентов.

Конечно, такие кафе не обходятся без профессионального оборудования и барист, которые могут не только приготовить вкусный напиток, но и посоветовать, что выбрать, разбираются в кофе. Кроме этого, не последнюю роль играет интерьер. Обычно такие кофейни стильные и лаконичные.

